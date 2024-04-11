Таллиннские коалиционные переговоры на финишной прямой. Состоится ли смена коалиции? Кто станет мэром столицы? Сколько портфелей вице-мэров понадобится новой власти?
На вопросы rus.Postimees ответил в прямом эфире зампредседателя Таллиннского горсобрания Вильяр Яаму (Партия реформ).
Фрагмент беседы:
– Кто станет мэром Таллинна?
– Мне это место еще не предлагали. К вечеру будет понятнее. Очевидно, что пост мэра займут социал-демократы. Евгений Осиновский – хороший кандидат. Он прекрасно руководил горсобранием Таллинна, действовал разумно.
– Как распределятся портфели вице-мэров? Если по два на каждого партнера, то не хватит...
– Будет один дополнительный портфель вице-мэра (до сих пор в Таллинне было 7 вице-мэров – прим.ред.).
– Восемь портфелей вместо семи – разве это экономия бюджета?
– Еще один вице-мэр – это небольшие расходы (с 1 апреля зарплата вице-мэров увеличилась до 7755 евро – прим.ред.). Нужно четкое разделение обязанностей по сферам, чтобы вице-мэры лучше справлялись со своей работой.
– Предполагается, что коммунальный портфель бывшего вице-мэра Владимира Света будет разделен на два?
– У меня такой информации пока нет. К вечеру мы станем мудрее.
– Близок ли компромисс? Показания партнеров, создающих новую коалицию, на данный момент расходятся…
– По части управления городом больших разногласий нет.
– Проблема упирается в право голоса неграждан. К чему приведут эти споры?
– Реформисты считают, что данный вопрос должен решаться на уровне Рийгикогу. В городе есть более важные вопросы. Что касается права голоса, то здесь я не вижу больших препятствий. Участники переговоров придут к соглашению.
– Согласны ли реформисты ради мира в городской коалиции вписать пункт о лишении права голоса граждан третьих стран в коалиционное соглашение Таллинна?
– Да. Важно приступить к управлению городом. Вопрос о лишении права голоса граждан третьих стран – это маленькое препятствие, здесь мы готовы пойти на уступки.
– Будут ли вноситься коррективы в социальную политику города? Сохранятся ли пособия, выплачиваемые пенсионерам ко дню рождения?
– Все вопросы по бюджету до сих пор открыты. Обсуждение продолжается. Новая коалиция однозначно будет поддерживать пенсионеров, но подробности будут известны позже.
– Решен ли вопрос с фиктивной пропиской Андре Ханимяги, который может вылиться в потерю мандата новой коалицией?
– Фиктивной можно назвать не прописку, а ваш вопрос. На самом деле, достаточно много депутатов горсобрания живут вне Таллинна, они разбросаны по всей Эстонии. Если разбираться с пропиской Ханимяги, то нужно проверять и всех остальных.
Гораздо важнее то, что человек работает в Таллинне и платит налоги Таллинну, а жить можно хоть в Дубае (Вильяр Яаму прилетал из Дубая в Таллинн на несколько часов, чтобы проголосовать за отставку Михаила Кылварта, прервав свой отпуск – прим.ред.).
– Перебежчики из Центристской партии Тынис Мёльдер и Таави Аас пригрозили началом сотрудничества с оппозицией, если участники переговоров не договорятся к воскресенью о создании коалиции. Чем это вызвано?
– Я слышал, что центристы сделали им серьезные предложения, чтобы привлечь на свою сторону. Однако пока нет оснований полагать, что Мёльдер и Аас проголосуют против новой коалиции.
– Как бы то ни было, преимущество новой коалиции очень шаткое…
– Это только пока. Мы тоже работаем над вопросом и не сидим сложа руки, делаем серьезные предложения потенциальным партнерам. Переговоры продолжаются. Думаю, что имена наших новых партнеров из числа бывших центристов мы узнаем уже в течение месяца.
– Каковы основные итоги переговоров в Таллинне на данный момент?
– Бесплатный транспорт сохранится, хотя его отмена позволила бы нам сэкономить порядка 10 млн евро. На эти деньги можно было бы расширить бесплатные парковки «Паркуйся и поезжай» (P&R).
– Вы считаете, что этот проект оправдал себя в Таллинне?
– В мире система оправдала себя, особенно в больших городах, где есть метро. У нас такие парковки тоже были бы востребованы, если бы логистика была продумана. А пока горожанам приходится оставлять машины на парковках торговых центров.
– Поскольку 10 млн евро за счет отмены бесплатного транспорта сэкономить не удалось, где же вы будете брать деньги на выполнение обещаний?
– Источники покрытия обещаний еще обсуждаются. Я не против новых кредитов, в том числе на расширение парковок.
– Будут ли повышаться местные налоги? Нужны ли новые?
– Однозначный ответ: налоги повышаться не будут! Как известно, мы закроем городскую пропаганду и найдем этим деньгам лучшее применение.
– Построит ли новая власть новую больницу в Таллинне?
– Когда-нибудь обязательно! Лично я считаю, что место для строительства больницы было выбрано неудачно. Требуется проехать слишком много поворотов, чтобы попасть в больницу (объект планировалось построить за Певческим полем на участке вдоль Нарвского шоссе – прим.ред.). Здание, в которое будут съезжаться жители со всей северной Эстонии, нужно возводить на Петербургском шоссе, где сейчас расположен карьер. Удобные подъезды к объекту обеспечены. К тому же Таллинну не нужна больница с видом на море.
Подробнее в повторе!
Каковы основные итоги коалиционных переговоров?
Состоится ли смена власти? Разногласия преодолимы?
К чему привели споры о праве голоса неграждан?
Найдены ли средства на покрытие новых обещаний?
Взятие дополнительных кредитов неизбежно?
За счет чего решено наполнять бюджет?
Нужны ли новые местные налоги? Повысятся ли прежние?
Возможны ли коррективы в социальной политике города?