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Реформист Вильяр Яаму: Таллинну нужно больше вице-мэров, чтобы лучше работали (1)

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Коалиции быть! Реформисты готовы к уступкам
  • Право голоса неграждан – мелкое препятствие
  • Осиновский мог бы стать хорошим мэром

Таллиннские коалиционные переговоры на финишной прямой. Состоится ли смена коалиции? Кто станет мэром столицы? Сколько портфелей вице-мэров понадобится новой власти?

На вопросы rus.Postimees ответил в прямом эфире зампредседателя Таллиннского горсобрания Вильяр Яаму (Партия реформ). 

Фрагмент беседы:

– Кто станет мэром Таллинна?

– Мне это место еще не предлагали. К вечеру будет понятнее. Очевидно, что пост мэра займут социал-демократы. Евгений Осиновский – хороший кандидат. Он прекрасно руководил горсобранием Таллинна, действовал разумно.

– Как распределятся портфели вице-мэров? Если по два на каждого партнера, то не хватит...

– Будет один дополнительный портфель вице-мэра (до сих пор в Таллинне было 7 вице-мэровприм.ред.).

– Восемь портфелей вместо семи – разве это экономия бюджета?

– Еще один вице-мэр – это небольшие расходы (с 1 апреля зарплата вице-мэров увеличилась до 7755 европрим.ред.). Нужно четкое разделение обязанностей по сферам, чтобы вице-мэры лучше справлялись со своей работой.

– Предполагается, что коммунальный портфель бывшего вице-мэра Владимира Света будет разделен на два?

– У меня такой информации пока нет. К вечеру мы станем мудрее.

– Близок ли компромисс? Показания партнеров, создающих новую коалицию, на данный момент расходятся…

– По части управления городом больших разногласий нет.

– Проблема упирается в право голоса неграждан. К чему приведут эти споры?

– Реформисты считают, что данный вопрос должен решаться на уровне Рийгикогу. В городе есть более важные вопросы. Что касается права голоса, то здесь я не вижу больших препятствий. Участники переговоров придут к соглашению.

– Согласны ли реформисты ради мира в городской коалиции вписать пункт о лишении права голоса граждан третьих стран в коалиционное соглашение Таллинна?

– Да. Важно приступить к управлению городом. Вопрос о лишении права голоса граждан третьих стран – это маленькое препятствие, здесь мы готовы пойти на уступки.

– Будут ли вноситься коррективы в социальную политику города? Сохранятся ли пособия, выплачиваемые пенсионерам ко дню рождения?

– Все вопросы по бюджету до сих пор открыты. Обсуждение продолжается. Новая коалиция однозначно будет поддерживать пенсионеров, но подробности будут известны позже.

– Решен ли вопрос с фиктивной пропиской Андре Ханимяги, который может вылиться в потерю мандата новой коалицией?

– Фиктивной можно назвать не прописку, а ваш вопрос. На самом деле, достаточно много депутатов горсобрания живут вне Таллинна, они разбросаны по всей Эстонии. Если разбираться с пропиской Ханимяги, то нужно проверять и всех остальных.

Гораздо важнее то, что человек работает в Таллинне и платит налоги Таллинну, а жить можно хоть в Дубае (Вильяр Яаму прилетал из Дубая в Таллинн на несколько часов, чтобы проголосовать за отставку Михаила Кылварта, прервав свой отпускприм.ред.).

– Перебежчики из Центристской партии Тынис Мёльдер и Таави Аас пригрозили началом сотрудничества с оппозицией, если участники переговоров не договорятся к воскресенью о создании коалиции. Чем это вызвано?

– Я слышал, что центристы сделали им серьезные предложения, чтобы привлечь на свою сторону. Однако пока нет оснований полагать, что Мёльдер и Аас проголосуют против новой коалиции.

– Как бы то ни было, преимущество новой коалиции очень шаткое…

– Это только пока. Мы тоже работаем над вопросом и не сидим сложа руки, делаем серьезные предложения потенциальным партнерам. Переговоры продолжаются. Думаю, что имена наших новых партнеров из числа бывших центристов мы узнаем уже в течение месяца.

– Каковы основные итоги переговоров в Таллинне на данный момент?

– Бесплатный транспорт сохранится, хотя его отмена позволила бы нам сэкономить порядка 10 млн евро. На эти деньги можно было бы расширить бесплатные парковки «Паркуйся и поезжай» (P&R).

– Вы считаете, что этот проект оправдал себя в Таллинне?

– В мире система оправдала себя, особенно в больших городах, где есть метро. У нас такие парковки тоже были бы востребованы, если бы логистика была продумана. А пока горожанам приходится оставлять машины на парковках торговых центров.

– Поскольку 10 млн евро за счет отмены бесплатного транспорта сэкономить не удалось, где же вы будете брать деньги на выполнение обещаний?

– Источники покрытия обещаний еще обсуждаются. Я не против новых кредитов, в том числе на расширение парковок.

– Будут ли повышаться местные налоги? Нужны ли новые?

– Однозначный ответ: налоги повышаться не будут! Как известно, мы закроем городскую пропаганду и найдем этим деньгам лучшее применение.

– Построит ли новая власть новую больницу в Таллинне?

– Когда-нибудь обязательно! Лично я считаю, что место для строительства больницы было выбрано неудачно. Требуется проехать слишком много поворотов, чтобы попасть в больницу (объект планировалось построить за Певческим полем на участке вдоль Нарвского шоссеприм.ред.). Здание, в которое будут съезжаться жители со всей северной Эстонии, нужно возводить на Петербургском шоссе, где сейчас расположен карьер. Удобные подъезды к объекту обеспечены. К тому же Таллинну не нужна больница с видом на море.

Подробнее в повторе! 

Студия Postimees: состоится ли смена коалиции в Таллинне? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Calvin Klein
Студия Postimees: состоится ли смена коалиции в Таллинне? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Calvin Klein Фото: Tairo Lutter
  • Каковы основные итоги коалиционных переговоров?
  • Состоится ли смена власти? Разногласия преодолимы?
  • К чему привели споры о праве голоса неграждан? 
  • Найдены ли средства на покрытие новых обещаний? 
  • Взятие дополнительных кредитов неизбежно?
  • За счет чего решено наполнять бюджет?
  • Нужны ли новые местные налоги? Повысятся ли прежние?
  • Возможны ли коррективы в социальной политике города?
  • На чем решено экономить? Какие проекты закроются?
  • Что из планов оппонентов не будет перечеркнуто?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Calvin Klein 

Комментарии (1)
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