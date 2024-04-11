– Да. Важно приступить к управлению городом. Вопрос о лишении права голоса граждан третьих стран – это маленькое препятствие, здесь мы готовы пойти на уступки.

– Будут ли вноситься коррективы в социальную политику города? Сохранятся ли пособия, выплачиваемые пенсионерам ко дню рождения?

– Все вопросы по бюджету до сих пор открыты. Обсуждение продолжается. Новая коалиция однозначно будет поддерживать пенсионеров, но подробности будут известны позже.

– Решен ли вопрос с фиктивной пропиской Андре Ханимяги, который может вылиться в потерю мандата новой коалицией?

– Фиктивной можно назвать не прописку, а ваш вопрос. На самом деле, достаточно много депутатов горсобрания живут вне Таллинна, они разбросаны по всей Эстонии. Если разбираться с пропиской Ханимяги, то нужно проверять и всех остальных.

Гораздо важнее то, что человек работает в Таллинне и платит налоги Таллинну, а жить можно хоть в Дубае (Вильяр Яаму прилетал из Дубая в Таллинн на несколько часов, чтобы проголосовать за отставку Михаила Кылварта, прервав свой отпуск – прим.ред.).

– Перебежчики из Центристской партии Тынис Мёльдер и Таави Аас пригрозили началом сотрудничества с оппозицией, если участники переговоров не договорятся к воскресенью о создании коалиции. Чем это вызвано?