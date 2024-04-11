Таллиннские коалиционные переговоры – на финишной прямой. Каковы основные итоги? Состоится ли смена коалиции? Кто станет мэром столицы? Сколько портфелей вице-мэров понадобится новой власти?
Студия Postimees: состоится ли смена коалиции Таллинне?
На вопросы rus.Postimees ответит в прямом эфире зампредседателя Таллиннского горсобрания Вильяр Яаму (Партия реформ). Следите за эфиром в 13:00!
- Каковы основные итоги коалиционных переговоров?
- Состоится ли смена власти? Разногласия преодолимы?
- К чему привели споры о праве голоса неграждан?
- Найдены ли средства на покрытие новых обещаний?
- Взятие дополнительных кредитов неизбежно?
- За счет чего решено наполнять бюджет?
- Нужны ли новые местные налоги? Повысятся ли прежние?
- Возможны ли коррективы в социальной политике города?
- На чем решено экономить? Какие проекты закроются?
- Что из планов оппонентов не будет перечеркнуто?