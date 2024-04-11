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Студия Postimees: состоится ли смена коалиции Таллинне?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Таллиннские коалиционные переговоры – на финишной прямой. Каковы основные итоги? Состоится ли смена коалиции? Кто станет мэром столицы? Сколько портфелей вице-мэров понадобится новой власти?

На вопросы rus.Postimees ответит в прямом эфире зампредседателя Таллиннского горсобрания Вильяр Яаму (Партия реформ). Следите за эфиром в 13:00!

  • Каковы основные итоги коалиционных переговоров?
  • Состоится ли смена власти? Разногласия преодолимы?
  • К чему привели споры о праве голоса неграждан? 
  • Найдены ли средства на покрытие новых обещаний? 
  • Взятие дополнительных кредитов неизбежно?
  • За счет чего решено наполнять бюджет?
  • Нужны ли новые местные налоги? Повысятся ли прежние?
  • Возможны ли коррективы в социальной политике города?
  • На чем решено экономить? Какие проекты закроются?
  • Что из планов оппонентов не будет перечеркнуто?
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