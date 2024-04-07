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Кристина Каллас о сбое во вступительных тестах: мы должны быть уверены, что такое больше не повторится

Лийза Эхамаа
, журналист
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Министр образования и науки Кристина Каллас.
Министр образования и науки Кристина Каллас. Фото: Mihkel Maripuu

Министр образования и науки Кристина Каллас («Ээсти 200») заявила, что сбой в Экзаменационной информационной системе (EIS) является досадным инцидентом, который не должен был мешать выполнению учениками вступительных тестов.

По словам Каллас, первоочередной задачей является попытка понять, почему вообще произошел такой сбой: «Мы четыре года проводили в этой среде вступительные тесты, и в предыдущие годы все работало. Большая нагрузка не может быть объяснением, потому что система и раньше выдерживала, да и учеников тогда было не меньше».

Она добавила, что, скорее всего, причина сбоя техническая. «Когда шел тест, технический отдел все время был начеку. Когда возникали проблемы, пытались найти решения на ходу, и иногда EIS снова работала, но в итоге система все равно зависла», - сказала Каллас.

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