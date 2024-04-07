Министр образования и науки Кристина Каллас («Ээсти 200») заявила, что сбой в Экзаменационной информационной системе (EIS) является досадным инцидентом, который не должен был мешать выполнению учениками вступительных тестов.
Для подписчиков
Кристина Каллас о сбое во вступительных тестах: мы должны быть уверены, что такое больше не повторится
По словам Каллас, первоочередной задачей является попытка понять, почему вообще произошел такой сбой: «Мы четыре года проводили в этой среде вступительные тесты, и в предыдущие годы все работало. Большая нагрузка не может быть объяснением, потому что система и раньше выдерживала, да и учеников тогда было не меньше».