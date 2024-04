«Китай ворует детей намного эффективнее России»: военный документалист привезет в Тарту и Таллинн фильм о новых депортациях

Шахида Туляганова (1974) – в прошлом узбекская, с конца 1990-х – британская журналистка, также известная как Шахида Якуб. В 1997 году получила степень магистра в университете Вестминстера. Работала на Би-би-си и телеканале «Настоящее время» (Корпорация «Радио Свобода»), специализируясь на военных репортажах. Ее классическое расследование «Мой фальшивый паспорт и я» (My Fake Passport and Me, 2006) наделало много шума, в том числе и в Эстонии, встревоженной тем, что среди 20 поддельных паспортов, которые покупала журналистка, был и эстонский. В числе других ее крупных проектов – «Как устроить революцию» (2005), «Аэропорт Донецк» (2015, призер Артдоефеста), «Крики из Сирии» (2017), «Изгнанные» (2019).