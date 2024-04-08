«Китай ворует детей намного эффективнее России»: военный документалист привезет в Тарту и Таллинн фильмы о новых депортациях

Тогда я уехала из страны, и всесильный КГБ запретил мне туда въезд. В 2017 началась так наз. «узбекская весна» в связи с приходом к власти Шавката Мирзиёева , и многие мои коллеги, которые работали на Би-би-си, снова стали въездными. Узбекистан ввел безвизовый въезд для граждан Великобритании, то есть для меня, у которой узбекского паспорта уже давно нет. Я посмотрела, что уж такие ярые оппозиционеры начали приезжать в Узбекистан! Дай, думаю, и я поеду, у меня там вообще-то мама. Дождались пасхальных каникул в прошлом году и полетели. На границе меня развернули, а почему – не сказали.

- Еще бы! А вы бы отправили детей в страну, которая собирается вас арестовать? Я быстро купила билеты на ближайший рейс, который оказался на Ригу. Разница между мною и теми, у кого есть сейчас, например, российский паспорт, в том, что его у меня нет. Если бы у меня был узбекский и даже российский паспорт, я бы никогда не сунулась в Узбекистан. Я прекрасно знаю, как это работает. Если у тебя есть паспорт страны, в которую ты невъездной, у них может быть любое основание, чтобы тебя задержать. И они меня тогда спрашивали: «А где ваш узбекский паспорт?», а я отвечала: «Да у меня его в помине нет, я уже 17 лет сюда невъездная, алё!».