Согласно базе данных о состоянии эстонских компаний, представленной на сайте Äripäev, в марте было ликвидировано около 20 000 компаний, пишет dv.ee.
Массовая ликвидация: в марте закрылись почти 20 000 компаний
Если в прошлом году из регистра предприятий было исключено чуть больше тысячи компаний, а в феврале чуть более 2000 компаний, то в марте уже 19 396. Это значит, что только в прошлом месяце закрылось 5% всех эстонских компаний, общее количество компаний составляет сейчас чуть меньше 347 000.
Тартуский уездный суд, который ведет реестр, имеет право удалять компании. Сколько всего существует компаний, не имеющих активов и отчетов и ожидающих удаления, выяснить не удалось, поскольку запросы об активах поступают в различные реестры до начала процедуры надзора.
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