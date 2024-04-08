Массовая ликвидация: в марте закрылось почти 20 000 компаний

Если в прошлом году из регистра предприятий было исключено чуть больше тысячи компаний, а в феврале чуть более 2000 компаний, то в марте уже 19 396. Это значит, что только в прошлом месяце закрылось 5% всех эстонских компаний, общее количество компаний составляет сейчас чуть меньше 347 000.