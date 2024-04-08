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Соцдемы: пост мэра Таллинна, вероятно, достанется нам

rus.postimees.ee
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Евгений Осиновский в Таллиннском горсобрании.
Евгений Осиновский в Таллиннском горсобрании. Фото: Tairo Lutter

Социал-демократическая партия (СДПЭ) разослала в воскресенье вечером своим членам еженедельный бюллетень, в котором, в частности, говорится, что новый мэр Таллинна, вероятно, будет из рядов социал-демократов, пишет Rus.ERR.

«Переговоры о новой коалиции в Таллинне подходят к концу, и новый мэр, вероятно, будет из числа социал-демократов», - говорилось в бюллетене, разосланном членам партии в воскресенье вечером.

Дополнительные подробности в бюллетене не приводятся.

До сих пор как представители СДПЭ, как и другие участники коалиционных переговоров воздерживались от публичных комментариев по поводу распределения мест в новой столичной горуправе. Это объясняли тем, что распределение должностей, включая пост мэра, необходимо оставить на последний этап переговоров, потому что раннее распределение мест может помешать заключению коалиционного договора.

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