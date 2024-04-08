Соцдемы: пост мэра Таллинна, вероятно, достанется нам

«Переговоры о новой коалиции в Таллинне подходят к концу, и новый мэр, вероятно, будет из числа социал-демократов», - говорилось в бюллетене, разосланном членам партии в воскресенье вечером.

До сих пор как представители СДПЭ, как и другие участники коалиционных переговоров воздерживались от публичных комментариев по поводу распределения мест в новой столичной горуправе. Это объясняли тем, что распределение должностей, включая пост мэра, необходимо оставить на последний этап переговоров, потому что раннее распределение мест может помешать заключению коалиционного договора.