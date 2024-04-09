Украинский паралимпиец Антон Коль: мой коллега из Беларуси соревновался рядом со мной и в то же время призывал убивать украинцев

- Каждый день я в этом подвешенном состоянии. Конечно, я очень переживаю, особенно после последнего раза. Есть надежда, что наше небо закроют, рано или поздно. Конечно, большая нехватка поддержки наших партнеров, США, и так далее. Потому что россиянам все равно, куда и как стрелять, они не разбираются. Мои родственники живут в Никополе, где россияне просто отправляют молодых курсантов отрабатывать навыки артобстрелов по живым целям в городе, где практически ничего нет. Там обычный мирный город, где нечего захватывать.

- Да, этот город расположен нарпотив оккупированного Энергодара, откуда россияне как в тире стреляют по целям в Никополе.

- Да, мы вывозили оттуда родственников, которые оставались на станции. Они были там около трех недель. Предела их жестокости нет, они ведут себя с мирными жителями как со скотом. У этих «зеленых человечков» нет ничего человеческого. То, что пережили мои родственники и друзья, которые находятся там, я не желаю испытать никому.

- Вы вывозили родственников под обстрелами?

- Да, мы залетали туда двумя машинами, мчали, что есть сил. Потому что они ловят цели, прежде всего, автомобили. Слава богу, все обошлось.

- Какие настроения в Днепре, который последние лет 70 - преимущественно русскоязычный город, и вот сейчас такое отношение к его жителям со стороны России? Обстрелы идут ежедневно.

- Ну, во-первых, Днепр никогда не был фанатом Путина, России или русского мира. Да, это был преимущественно русскоязычный город, но мы делали всегда свой осознанный выбор. Днепр был, есть и будет украинским городом. Это даже немного самонадеянно со стороны россиян думать, что Днепр - проросийский город и здесь русских ждут. Это большое заблуждение. Российская идеология здесь никогда не поддерживалась, у нас своя культура, своя история.

- Что вы чувствуете, когда на паралимпиадах поднимается украинский флаг, и в то же время оккупанты рвут на куски вашу страну?

- Каждый раз, когда я выхожу на пьедестал, я всегда вспоминаю своих друзей, которых больше нет, которые погибли за Украину, защищая наши семьи, наших детей. И, конечно, много сил мне придает моя семья, моя жена, мой сын. С этими мыслями я всегда иду, мне есть за что и за кого бороться.

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