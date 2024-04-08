Пн, 8.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

На коалиционных переговорах решается, что делать с советской символикой в городском пространстве Таллинна

Лийза Эхамаа
Copy

На прошлой неделе в Таллинне на коалиционных переговорах среди прочего обсуждалось переименование Центра русской культуры, но теперь возник вопрос, достаточно ли только смены названия.

Мадле Липпус, входящая в делегацию социал-демократов, заявила, что переименование Центра русской культуры в Центр национальных меньшинств важно для людей. «Переименование Центра русской культуры также уменьшило бы эмоциональный барьер, который мы сейчас имеем», - сказала она.

Коалиционные переговоры в Таллинне продолжаются: если сейчас в Центре русской культуры можно увидеть, например, изображения различных российских адмиралов и военачальников или что-то другое, относящееся к Советскому Союзу, то, по словам Липпус, идет обсуждение, что делать с символикой после смены названия.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх