На прошлой неделе в Таллинне на коалиционных переговорах среди прочего обсуждалось переименование Центра русской культуры, но теперь возник вопрос, достаточно ли только смены названия.
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На коалиционных переговорах решается, что делать с советской символикой в городском пространстве Таллинна
Мадле Липпус, входящая в делегацию социал-демократов, заявила, что переименование Центра русской культуры в Центр национальных меньшинств важно для людей. «Переименование Центра русской культуры также уменьшило бы эмоциональный барьер, который мы сейчас имеем», - сказала она.