На коалиционных переговорах решается, что делать с советской символикой в городском пространстве Таллинна

Мадле Липпус, входящая в делегацию социал-демократов, заявила , что переименование Центра русской культуры в Центр национальных меньшинств важно для людей. «Переименование Центра русской культуры также уменьшило бы эмоциональный барьер, который мы сейчас имеем», - сказала она.

Коалиционные переговоры в Таллинне продолжаются: если сейчас в Центре русской культуры можно увидеть, например, изображения различных российских адмиралов и военачальников или что-то другое, относящееся к Советскому Союзу, то, по словам Липпус, идет обсуждение, что делать с символикой после смены названия.