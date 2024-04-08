Угроза пожара в Ласнамяэ: спасатели эвакуировали жильцов пятнадцатиэтажного дома

В 23.54 в центр тревоги сообщили, что в многоэтажном доме на улице Раадику сработала пожарная сигнализация и ощущается запах дыма на лестничной клетке и в квартире позвонившего спасателям. Поскольку речь шла о пятнадцатиэтажном жилом доме, реакция спасателей на вызов была усиленной, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Пыхьяского спасательного центра.

Первыми в 23.59 прибыли спасатели Ласнамяэ, вместе с другими спасательными службами они приступили к поиску источника дыма. Квартиры начали проверять одну за другой, и было принято решение об эвакуации жильцов.

К 00.22 источник дыма был обнаружен: возгорание, которое произошло в коммуникационной шахте лестничной клетки, потушили до приезда спасателей. К 00.44 людей впустили обратно в их квартиры, однако спасатели все равно проверили все квартиры, чтобы убедиться, что нигде нет скрытых очагов пожара. Дальнейшей опасности не было, и жителям посоветовали держать окна открытыми, чтобы проветрить помещения.

К 01.18 работа спасателей завершилась, а охранная фирма осталась на месте для восстановления системы ATeS.

Вероятно, пожар начался из-за курения - в шахту был брошен окурок. На место происшествия выехали спасатели из Кесклинна, Ласнамяэ и Пирита, а также координатор, полиция и машина скорой помощи.