На днях Postimees писал, что заместитель председателя Центристской партии, мэр Нарвы Яан Тоотс планирует отправиться в Таджикистан. Тоотс подтвердил, что получил приглашение в Душанбе, но еще его не принял.

Цель визита - обсудить планы открытия таджикского торгового дома в Нарве, соглашение о создании которого нарвский бизнесмен Андрей Фешенко подписал в конце марта в Душанбе на встрече с главой Агентства по экспорту при правительстве Таджикистана Бахриддином Сироджиддинзодой. Фешенко, транспортное предприятие которого более двух лет назад до вторжения России в Украину в основном работало на восток, надеется найти в Таджикистане замену бизнесу, который рухнул из-за начала полномасштабной войны.

Таджикистан - диктаторская страна, являющаяся одним из союзников России и возглавляемая Эмомали Рахмоном с 1992 года. Это одна из тех стран, у которой торговля с Россией выросла в геометрической прогрессии после введения западных санкций против последней. Таким образом, есть основания полагать, что страну используют для обхода торговых ограничений. Фешенко, однако, завереяет, что не планирует каким-либо образом нарушать санкционный режим.

Очевидно, что у местного самоуправления не может быть собственной внешней политики, которая чем-то отличалась бы от остальной страны. Хотя и у нас бывали своеобразные эксперименты: вспомним декларацию о сотрудничестве, подписанную мэром Отепя Кайдо Тамбергом и министром туризма Чечни Муслимом Байтазиевым от 2018 года.

Сам Тоотс считает, что Таджикистан - богатая страна, и, поскольку связи Нарвы с Россией прерваны, необходимо найти замену для ведения бизнеса. Однако если кто-то критикует сотрудничество с авторитарными странами, такими как Таджикистан, то, по его мнению, решение по этому поводу должно принять Министерство иностранных дел Эстонии.

Конечно, никому не может быть запрещено ездить в Таджикистан или вести там бизнес, если только это не связано с какой-то схемой уклонения от санкций. Однако это действите определенно имеет какой-то странный привкус. Если Тоотс решит поехать в Душанбе, это, безусловно, только укрепит имидж Центристской партии как российской.

Конечно, мэр должен поддерживать деловые связи местных предпринимателей. В то же время было бы более логично, если бы Тоотс вместо этого отправился в страны Северной Европы или Западную Европу. Ведь они тоже богатые.