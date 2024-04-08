Эстонский пловец был в шаге от национального рекорда

В мужской дистанции на 100 метров вольным стилем Трибунцов постарался максимально выложиться на первой длине бассейна - 50 м, а на второй позволил себе немного расслабиться.

«Накануне следующей дистанции 50 метров вольным стилем, мне хотелось проплыть эту дистанцию заранее - сегодня, ну а поскольку в плавании есть такая возможность, я ею воспользовался, - объяснил Трибунцов свое решение пойти на спринт. - В моем случае последние 15-20 метров самые важные, но сегодня я, кажется, стартовал с несколько завышенным темпом. На следующем соревновании постараюсь действовать умнее, и посмотрим, что покажет табло».