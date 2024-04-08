Третий день проходивших накануне соревнований по плаванию в Стокгольме принес пловцам сборной Эстонии семь мест в финале. Энели Ефимова смогла помериться силами с действующей чемпионкой мира, а Ральф Трибунцов был очень близок к рекорду Эстонии.
Эстонский пловец был в шаге от национального рекорда
В мужской дистанции на 100 метров вольным стилем Трибунцов постарался максимально выложиться на первой длине бассейна - 50 м, а на второй позволил себе немного расслабиться.
Такая техника позволила пловцу установить личный рекорд – 22,40 и оказаться буквально в шаге от национального рекорда, установленного Даниилом Зайцевым. Трибунцову не хватило буквально 0,08 секунды.
«Накануне следующей дистанции 50 метров вольным стилем, мне хотелось проплыть эту дистанцию заранее - сегодня, ну а поскольку в плавании есть такая возможность, я ею воспользовался, - объяснил Трибунцов свое решение пойти на спринт. - В моем случае последние 15-20 метров самые важные, но сегодня я, кажется, стартовал с несколько завышенным темпом. На следующем соревновании постараюсь действовать умнее, и посмотрим, что покажет табло».
На дистанции 200 метров баттерфляем среди мужчин Крегор Цирк, занявший пятое место на чемпионате мира, без проблем попал в восьмерку лучших. 24-летний пловец показал результат 2:02.50 и вышел в финал вторым.