В Тарту всем желающим предлагали дистанционно управлять испытательным беспилотным автомобилем

На мероприятии, посвященном внедрению технологии, желающие могли дистанционно управлять из учебного корпуса «Дельта» автомобилем, находившимся почти в трех километрах от корпуса, на парковке Эстонского национального музея.

По словам Тамбета Матийзена, технологического руководителя лаборатории беспилотных автомобилей, возможность дистанционного управления очень важна. «Дистанционное управление является важным решением для современных автономных транспортных средств, которое позволяет транспортному средству обращаться к человеку за помощью в неожиданной дорожной ситуации, например, при дорожных работах или пробках», - сказал Матиисен.

Он добавил, что это позволит беспилотному автомобилю выезжать за пределы картографированной территории, например, доставляя пассажира к входной двери какого-то здания, а не к ближайшей автобусной остановке.

Clevon AS подчеркивает, что для них очень важно сотрудничество с университетом. «Сотрудничество дает нам ценную обратную связь для дальнейшего развития нашей платформы и создания новых решений, отвечающих как текущим, так и будущим транспортным потребностям», - пояснил Сандер Себастьян Агур, генеральный директор Clevon AS.

Помимо новых разработок, копания Clevon AS заинтересована в возможности внести свой вклад в науку и потенциальные исследования, посвященные автономности или дистанционному управлению.

По мнению Тамбета Матийзена, решение дистанционного управления заслуживает дальнейшего изучения. «Например, мы планируем изучить ситуационную осведомленность дистанционно управляющего машиной водителя: насколько хорошо человек, который фактически не находится в машине, воспринимает реальную дорожную ситуацию. Мы также хотим проверить кибербезопасность решения, например, насколько легко потенциальному злоумышленнику будет получить контроль над автомобилем. Наконец, мы также хотим разработать альтернативные способы вождения, например, вариант, при котором дистанционный водитель может видеть окрестности сверху, или же использует очки виртуальной реальности», - пояснил Матийзен.

Clevon AS и Тартуский университет уверены, что трехлетнее соглашение о сотрудничестве приведет к множеству плодотворных проектов в области беспилотных транспортных средств.