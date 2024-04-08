В связи с учениями временно закрывается для посещений бункер лесных братьев в Вильяндимаа

Бункер лесных братьев Эннуксемяэ - крупнейший объект, связанный с историей лесных братьев в Эстонии, аутентично отреставрированный и открытый для посещений. В связи с учениями волостная управа просит с понедельника по четверг не посещать бункер.

На парковке в начале ведущей к бункеру пешеходной тропы размещено объявление об учениях, и пешеходная тропа перекрыта. Силы обороны Эстонии используют вооруженную охрану.

Бункер лесных братьев Эннуксемяэ снова будет открыт для посещения всеми желающими к вечеру 11 апреля.

Бункер лесных братьев Эннуксемяэ расположен в лесах волости Вильянди между Холстре и Мустла, он дважды горел - в 1945 и 2016 годах. Волостная управа Вильянди в 2021 году решила снова восстановить бункер как ценный исторический объект для посетителей, находящийся в общественном пользовании: в бункере есть дровяная печь, шесть двухъярусных кроватей и туннель, соединяющий два входа.