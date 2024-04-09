До начала полномасштабного российского вторжения большинство украинцев жили обычной повседневной жизнью, никогда не задумываясь о том, как интегрироваться в другое общество. Вследствие военного конфликта многим людям, приверженным своему укоренившемуся образу жизни, пришлось выбирать между переездом за границу или риском остаться. Педагог Елена Голубенко объясняет, как миграция в Эстонию сталкивает украинцев с языковыми и культурными сложностями, однако также открывает доступ к новым возможностям и стимулирует развитие новых навыков.
ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Адаптация в эмиграции – вызов национальным и социальным ценностям
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и Rus.Postimees.
До начала полномасштабного вторжения большинство украинцев были дома и строили планы на завтрашний день. Люди жили своей жизнью, облагораживали свое жилье, одним словом, строили обычный быт. У большинства из них никогда не возникало вопроса «каково это - интегрироваться в другое общество», а главное - зачем это нужно. Они занимались исключительно своим делом, которое требовало саморазвития. Так сложилось, что нам пришлось выбирать либо жизнь, которую можно спасти через переезд в другую страну, либо смерть - сейчас или позже. Хотя возможен и другой вариант: просто жить без страха с мыслью «как Бог даст».
И в большинстве случаев люди сопротивлялись до последнего, чтобы не бросать привычный быт и нажитое трудом имущество. И вот получается, что все, что можно забрать с собой - это два чемодана (в лучшем случае). В худшем случае - и вовсе просто документы, но приятный бонус в том, что все живы. Происходит тотальное переосмысление ценностей, по сути, у нас в этом мире нет ничего, кроме нашей жизни и здоровья. И причина только одна - у России имперские, шовинистические агрессивные планы на другие народы и земли. Вот и получается, что однажды, когда тебя хотят освободить от собственного дома и собственной комфортной жизни в родной стране, ты стоишь с чемоданами в руках на автовокзале в другом государстве, счастливый, что жив, но с абсолютным непониманием того, что будет дальше.
Некоторые люди до сих пор подвергают риску себя и свои семьи, потому что не могут представить свою жизнь в другой стране или даже в другом месте. Известно множество случаев, когда люди остаются жить на прифронтовых территориях. Почему им так сложно принять решение о том, что удерживает их на родной земле?
Казалось бы, легко переехать, сменить место и начать новую жизнь, но нет, в данном случае мы отчетливо видим нежелание менять свои национальные и социальные ценности, ведь в каждой стране свой менталитет, образ жизни и нормы поведения, которые принципиально отличаются. И общество стало поднимать вопросы, которые существовали сами по себе, но были не такими осязаемыми. Встал вопрос о том, насколько важны национальные и социальные ценности, какую роль они играют в жизни каждого человека.
Национальные и социальные ценности
Наличие национальных и социальных ценностей в любом обществе определяется культурой, историей и традициями этого общества. Эти ценности представляют собой своеобразный набор идей, которые объединяют людей и определяют структуру и функционирование общества. Однако миграция в другую страну вынуждает человека менять глубоко укоренившиеся убеждения и традиции, что может привести к усложнению адаптации.
Во многих случаях миграция в другую страну означает не только физический переезд, но и культурный шок. Прежде чем почувствовать себя частью нового общества, необходимо понять культурные и социальные нормы этого общества. Этот процесс может быть сложным и длительным, так как требует не только изменения внешнего поведения, но и переосмысления собственной идентичности.
Одной из главных трудностей, с которыми сталкиваются мигранты, является утрата чувства принадлежности к культурной среде. Мигранты могут чувствовать себя оторванными от своей собственной культуры, но все еще не полностью принятыми в новой среде. Эта амбивалентность может привести к чувству потери идентичности и неуверенности в своем месте в мире.
Идентичность может в какой-то степени сохраняться, но психологические модели поведения существенно меняются. Однако этот процесс может иметь и положительные последствия, такие как развитие новых навыков и знаний. Межкультурное взаимодействие обогащает культурное наследие и развивает новые культурные феномены.
Важно помнить, что этот процесс является взаимным и обе стороны влияют друг на друга. Новая среда влияет на мигрантов, а они, в свою очередь, влияют на новую среду. Например, обмен научными идеями и технологиями стимулирует инновации и развитие.
Вынужденная эмиграция в Эстонию
Первое, с чем сталкиваются мигранты из Украины в Эстонии - это языковые различия. Эстонский язык, являющийся официальным языком страны, сложен для изучения. Иммигранты могут столкнуться с трудностями в общении, учебе и поиске работы из-за того, что они не владеют языком.
Кроме того, эстонское общество имеет свои особенности и ценности, которые могут отличаться от тех, которые укоренились в Украине. Например, в Эстонии высоко ценятся индивидуализм и независимость. Это может повлиять на образ жизни мигрантов и способы общения. Они могут испытывать культурный шок из-за разных подходов к работе, семейным отношениям и другим аспектам жизни.
С другой стороны, Эстония известна своим высоким технологическим развитием и инновациями. Мигранты имеют доступ к новейшим технологиям, образованию и карьерным возможностям. Это может стать для них стимулом развивать новые навыки и компетенции, чтобы внести позитивный вклад в эстонское общество.
Выводы
Процесс адаптации может повлиять на психологическое состояние людей, чувство потери идентичности и уверенности в себе может привести к депрессии и тревоге. Люди могут чувствовать себя оторванными от обеих культур и чувствовать, что они не принадлежат ни к одной из них. Этот психологический стресс может быть особенно тяжелым для детей и подростков, которые должны адаптироваться к новой среде и найти в ней свое место.
Интеграция в новое общество также требует усилий со стороны самих мигрантов. Чтобы успешно интегрироваться в новую среду, им необходимо выучить язык, познакомиться с местной культурой и пообщаться с местным населением. Этот процесс может быть как приятным, так и сложным, поскольку он требует от мигранта открытости к новому и желания учиться.
Таким образом, миграция приводит к сложному процессу трансформации личности и общества в целом. Однако она может создавать и новые связи между культурами, которые выходят за рамки прежних идентичностей и приводят к формированию новых форм культуры.