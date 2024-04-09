ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Адаптация в эмиграции – вызов национальным и социальным ценностям

До начала полномасштабного вторжения большинство украинцев были дома и строили планы на завтрашний день. Люди жили своей жизнью, облагораживали свое жилье, одним словом, строили обычный быт. У большинства из них никогда не возникало вопроса «каково это - интегрироваться в другое общество», а главное - зачем это нужно. Они занимались исключительно своим делом, которое требовало саморазвития. Так сложилось, что нам пришлось выбирать либо жизнь, которую можно спасти через переезд в другую страну, либо смерть - сейчас или позже. Хотя возможен и другой вариант: просто жить без страха с мыслью «как Бог даст».

И в большинстве случаев люди сопротивлялись до последнего, чтобы не бросать привычный быт и нажитое трудом имущество. И вот получается, что все, что можно забрать с собой - это два чемодана (в лучшем случае). В худшем случае - и вовсе просто документы, но приятный бонус в том, что все живы. Происходит тотальное переосмысление ценностей, по сути, у нас в этом мире нет ничего, кроме нашей жизни и здоровья. И причина только одна - у России имперские, шовинистические агрессивные планы на другие народы и земли. Вот и получается, что однажды, когда тебя хотят освободить от собственного дома и собственной комфортной жизни в родной стране, ты стоишь с чемоданами в руках на автовокзале в другом государстве, счастливый, что жив, но с абсолютным непониманием того, что будет дальше.