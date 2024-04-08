Руководитель Тянака в бешенстве: это просто невозможно

Поскольку обнародованные в конце февраля предложения не имеют юридической силы, они должны быть одобрены Всемирным советом автоспорта (WMSC) с тем, чтобы правила вступили в силу с 2025 года.

Следующая такая встреча состоится в июне, но, по мнению Абитбула, из-за такой задержки будет потеряно много ценного времени.

«Крайне важно, чтобы мы получили подтверждение правил от WMSC быстро – для того, чтобы можно было начать по ним работать. По моему мнению, просто невозможно после утверждения правил в июне провести хорошую работу по развитию», — сказал Абитебул порталу Autosport.

По словам Абитебула, FIA обязательно найдет средства для более быстрого принятия решения, если у головной организации автоспорта будет достаточно воли.

«Они должны понимать, что если правила будут утверждены в июне, времени на проектирование, сборку, испытания и омологацию автомобиля к январю останется не так уж и много», — подчеркнул Абитебул.

Однако, по неподтвержденной информации, все три основные команды серии WRC – Hyundai, Toyota и M-Sport – дали боссам FIA и WRCпонять, что на самом деле, запланированные изменения в техусловиях следует отложить на несколько сезонов.

Портал DirtFish сообщил, что за закрытыми дверями команды пытались повлиять на FIA, чтобы новшества вступили в силу не раньее 2027 года. По их мнению, ранее согласованные правила могут действовать до 2026 года, как и планировалось изначально. Например, это будет означать, что гибридный аккумулятор останется в автомобилях Rally1.