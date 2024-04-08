ВИДЕО ⟩ Рекламный ролик Вильнюса возмутил жителей: у нас живут не только асоциалы и алкоголики!

Агентство по развитию бизнеса и туризма Go Vilnius опубликовало в прошлый четверг новую видеокампанию для рекламы Вильнюса. Видео под названием «Ожидания vs реальность» изначально изображает горожан, пьющих у мусорных баков и мочащихся на стену, ссылаясь на время советской оккупации. Позже показан современный Вильнюс, который, по словам агентства, полон культуры, зелени и приятных впечатлений.