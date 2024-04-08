Видеокампания литовского агентства по туризму Go Vilnius, посвященная столице страны Вильнюсу, вызвала гнев у местных жителей.
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ВИДЕО ⟩ Рекламный ролик Вильнюса возмутил жителей: у нас живут не только асоциалы и алкоголики!
Агентство по развитию бизнеса и туризма Go Vilnius опубликовало в прошлый четверг новую видеокампанию для рекламы Вильнюса. Видео под названием «Ожидания vs реальность» изначально изображает горожан, пьющих у мусорных баков и мочащихся на стену, ссылаясь на время советской оккупации. Позже показан современный Вильнюс, который, по словам агентства, полон культуры, зелени и приятных впечатлений.