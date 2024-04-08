РАЙНЕР САКС ⟩ Россия по-прежнему заинтересована в перемирии для восстановления боеспособности своей армии

Ожидаемое наступление должно пойти западнее Донецка, целью должен стать город Покровск. Генерал также подтвердил, что Крымский мост остается мишенью для украинской армии. Он также не исключил наступления украинских сил в этом году. В качестве комментария к этим словам можно сказать, что российская армия постоянно прилагает усилия для продвижения и прорыва обороны Украины. Президент России не отменил ни одного приказа или директивы, данных войскам, включая цели по взятию Киева, Одессы или Харькова.

Текущая же цель - захватить весь Донбасс как можно быстрее. Если российская армия достигнет этой цели, российский лидер пересмотрит ситуацию и издаст новые директивы. Даже тогда он, вероятно, в любом случае хотел бы продолжить наступление. Наиболее предпочтительным сценарием для России по-прежнему является перемирие с последующими несколькими годами бесплодных переговоров, которые дали бы возможность заняться восстановлением боеспособности армии, выходом из дипломатической изоляции и частичным освобождением от санкций.

Украинские атаки на российские аэродромы

В социальных сетях начали распространяться подозрения, что атаки украинских дронов на российские аэродромы 5 апреля на самом деле не увенчались успехом. Визуального подтверждения информации, предоставленной украинскими спецслужбами, не последовало.