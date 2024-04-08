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РАЙНЕР САКС ⟩ Россия по-прежнему заинтересована в перемирии для восстановления боеспособности своей армии

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Sander Ilvest
  • Президент России не отменил ни одного приказа или директивы, данных войскам
  • Наиболее предпочтительным сценарием для РФ остается прекращение огня с последующими переговорами
  • На территории Запорожской АЭС три дрона нанесли удар по зданию станции

Глава украинской военной разведки генерал Буданов повторил в интервью немецким телеканалам ARD и DW, что ожидает нового крупного наступления российской армии в конце весны или начале лета (в мае-июне). При этом пока он не прогнозирует серьезных изменений на фронте, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Ожидаемое наступление должно пойти западнее Донецка, целью должен стать город Покровск. Генерал также подтвердил, что Крымский мост остается мишенью для украинской армии. Он также не исключил наступления украинских сил в этом году. В качестве комментария к этим словам можно сказать, что российская армия постоянно прилагает усилия для продвижения и прорыва обороны Украины. Президент России не отменил ни одного приказа или директивы, данных войскам, включая цели по взятию Киева, Одессы или Харькова.

Текущая же цель - захватить весь Донбасс как можно быстрее. Если российская армия достигнет этой цели, российский лидер пересмотрит ситуацию и издаст новые директивы. Даже тогда он, вероятно, в любом случае хотел бы продолжить наступление. Наиболее предпочтительным сценарием для России по-прежнему является перемирие с последующими несколькими годами бесплодных переговоров, которые дали бы возможность заняться восстановлением боеспособности армии, выходом из дипломатической изоляции и частичным освобождением от санкций.

Украинские атаки на российские аэродромы

В социальных сетях начали распространяться подозрения, что атаки украинских дронов на российские аэродромы 5 апреля на самом деле не увенчались успехом. Визуального подтверждения информации, предоставленной украинскими спецслужбами, не последовало.

Украинский Генштаб также не причислил к официальным потерям России эти якобы уничтоженные самолеты. Особое сомнение вызывает атака на аэродром в Морозовске (сообщалось, что шесть самолетов уничтожены и восемь повреждены), поскольку в социальных сетях были распространены спутниковые снимки, на которых этот аэродром не понес никаких повреждений. Разумеется, подлинность этих снимков также не может быть подтверждена. На видео, снятом местными жителями в день атаки и размещенном в социальных сетях, виден взрыв на земле, но, конечно, спорно, произошел ли этот взрыв именно в аэропорту.

Сегодня «Украинская правда» опубликовала информацию анонимного разведывательного источника о том, что при второй атаке на военный аэродром в Ейске в Ростовской области (у Азовского моря) серьезно пострадали четыре истребителя С-30, два транспортных самолета и один гидросамолет. Первоначальные сообщения были таковы, что в результате атаки были уничтожены только два самолета Су-25. Источник в украинской разведке также дал очень подробный обзор подразделений, защищающих аэродром, и их возможностей. В целом ситуация остается неясной.

Активность российских ВВС при фронтовых бомбардировках существенно не снизилась, однако упомянутые аэродромы - не единственные, откуда самолеты и вертолеты направляются для нанесения ударов. До сих пор украинские госструктуры сознательно не распространяли ложную информацию. Если о чем-то не рекомендуется говорить, то наступает молчание. Хочется верить, что эта практика не изменилась.

Ядерный шантаж продолжается

В Международном агентстве по атомной энергии сообщили, что три дрона нанесли удар по зданию на территории Запорожской АЭС (на оккупированных территориях вдоль Днепра). Сообщений о повреждениях нет. Естественно, Россия быстро обвинила в нападении Украину и заявила, что в результате нападения также пострадали трое работников атомной станции.

Украинская военная разведка опровергла нападение и назвала его имитацией нападения, устроенной Россией. Можно быть уверенным, что у Украины нет мотивации устраивать инциденты на АЭС. Россия пытается продолжить игру по нагнетанию ядерного страха на Западе, чтобы оказать давление на украинское правительство. Все это повторялось десятки раз с начала российской агрессии.

Сегодня ночью Россия атаковала северные и южные регионы Украины 24 иранскими беспилотниками, из которых украинским ПВО удалось уничтожить 17. В Одесской области объектом последних атак стали портовая зона и логистические предприятия. На этот раз было как минимум одно попадание. Украинская ПВО также уничтожила одну управляемую ракету Х-59.

О положении на фронтах

На фронтах российские атаки продолжаются на направлениях, где в последние полгода была наибольшая активность.

В районе Сватово и Северодонецка активность подразделений российской армии существенно снизилась. Прошли отдельные разведывательные наступательные мероприятия боевого типа.

В районе Бахмута атаки российской армии были очень интенсивными. Это было самое активное нападение в западном направлении в регионе с момента взятия города. На данный момент достоверных сообщений о результатах атак нет.

К западу от Авдеевки российская армия продолжает ежедневные атаки. Позиционные бои продолжаются, но крупных прорывов российская армия не добилась.

Чуть южнее российские атаки были еще активнее, и российские части незначительно улучшили свои позиции, но это не означает большого прогресса.

На Южном фронте атаки частей российской армии были несколько активнее в районе населенных пунктов Старомайорское и Работино, однако изменений в дислокации войск нет. На восточном берегу Днепра российская армия продолжает относительно активные атаки на украинские позиции, однако отбросить украинские части им не удалось. Вчера в социальных сетях появилось видео убийства трех пленных украинских военных в этом районе. Очевидно, что это намеренное действие.

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