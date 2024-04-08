Знаменитая эстонка вновь вернулась на пьедестал

Таттар вышла на соревнования в качестве фаворитки и провела напряженнейшую дуэль со второй диск-гольфисткой мира Он Скоггинсом в Арканзасе. В итоге двух спортсменок разделили пять бросков.

Американка в день открытия оказалась успешнее, обыграв Таттар на один бросок, но во второй день эстонка сумела отыграть разницу. Перед решающим туром соревнований счет был равным.

В последнем туре соревнований Таттар расставила все по местам: в то время как Скоггинс прошла восемь корзин со счетом 0, Таттар забросила пять берди со счетом -5.

Итоговый счет турнира составил -17 для Таттар – с этим счетом она опередила Скоггинс (-12) и Марию Олива (0), занявшую последнюю ступеньку пьедестала почета. Помимо победного трофея, Таттар также заработала 1000 долларов призовых.

Помимо Таттар, в гонке в Арканзасе участвовал и ее спутник жизни Сильвер Лятт. В мужском зачете Лятт занял 14-е место с результатом -8. За этот результат призовой фонд составил 284 доллара.