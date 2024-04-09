ВАДИМ ШТЕПА ⟩ Всегда ли «предвоенная эпоха» приводит к войне?

В конце марта премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что мир вступил в новую «предвоенную эпоху», но Европа к ней не готова. В начале апреля ту же мысль о «предвоенном мире» повторил британский министр обороны Грант Шаппс.

Владимир Путин еще в декабре прошлого года попытался развеять этот алармизм, утверждая, что «у России нет никаких резонов, никакого интереса воевать со странами НАТО». Однако те, кто следит за кремлевской политикой уже давно, наверняка помнят путинскую фразу, произнесенную в декабре 2013 года. Тогда, на вопрос журналиста о возможности ввода российских войск в Крым, он ответил: «Это полная ерунда, ничего подобного нет и быть не может». Но не прошло и трех месяцев, как он опроверг сам себя.

Имперская логика вытесняет здравый смысл

За время путинского правления Россия все более входила в имперскую логику, которая вытесняла здравый смысл современного развития, взаимосвязанного с развитым миром. Имперская логика требует изоляции от этого мира и вместе с тем - попыток территориального расширения за счет других стран. Потому что если империя не расширяется, она распадается, а это для Кремля выглядит «концом света».