Новые эстонские ID-карты будут производить две зарубежные компании

Thales будет отвечать за производство, поставку и персонализацию бланков документов, а предполагаемая стоимость восьмилетнего контракта составляет 28 миллионов евро. PPA заказывает у компании оценочно более 2,3 миллиона документов.

Бельгийская компания Zetes обеспечивает сервис сертификации и квалифицированный доверительный сервис, позволяющий человеку подтвердить свою идентичность в электронной среде и ставить цифровую подпись. Предполагаемая стоимость контракта составляет 26 миллионов евро.

В дополнение к ID-картам также будут обновлены карты ВНЖ, цифровое удостоверение личности e-резидента, дипломатическое удостоверение личности и сертификат заявителя на международную защиту.

Руководитель бюро идентитета и статусов Лийс Вальк объяснила, что с новыми контрактами PPA переходит на более экологичные решения и уделяет больше внимания удобству пользователя в процессе выдачи документов. «В течение полутора лет мы будем разрабатывать дизайн документов, развивать информационные системы и подготавливаться к внедрению новых документов в электронных услугах», - сказала она.

Процедура закупки бланков документов заняла больше времени, чем ожидалось, из-за судебных споров, в которых участвовавшие в тендере компании оспаривали решение тендерной комиссии. На всех уровнях суда было признано, что решения PPA были законными, и контракт был заключен с победившей в тендере финской компанией Thales.

В настоящее время ID-карты Эстонии производит французская компания IDEMIA France SAS, которая заключила договор на оказание сертификационных и квалифицированных доверительных услуг с эстонской компанией SK ID Solutions AS.