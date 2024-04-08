Сезон эстонского бодибилдинга и фитнеса стартовал в Пярну - летней столице Эстонии турниром Go Fit Cup. Этот турнир для начинающих спортсменов привлек Центр культуры здоровья рекордное количество спортсменов. Атлеты, начинающие свою карьеру в мире фитнеса и культуризма, выступали с полным аншлагом – посмотреть выступления собралось 300 человек.
Галерея ⟩ Александра Чаплыгин стала открытием престижных соревнований по фитнесу
В мероприятии, которое проходит уже в шестой раз, действует только одно правило: на сцену могут выйти лишь те, кто ранее выступал не более одного раза. Если в прошлом году было рекордное количество участников – 81 человек, то в этом году их число еще увеличилось: на сцену вышли 29 детей, а взрослые представили 56 номеров.
«Соревнования в этом году прошли во всех отношениях успешно, потому что уровень спортсменов был очень хороший, - подтвердил главный организатор мероприятия Рамиль Липп из пярнуского клуба Team Go Fit. – Наша публика также была прекрасна и поддерживала спортсменов».
По словам организатора, особенно выделилась одна спортсменка - представительница столичного спортивного клуба «Спарта» Александра Чаплыгин.
«Она сделала хет-трик: выиграла и юниорский фитнес-бикини, и женскую категорию, и, наконец, стала абсолютной победительницей. За этой девочкой обязательно нужно наблюдать», - сказал Липп, отметив, что Чаплыгина снова выйдет на сцену в следующие выходные, когда в Тарту будут бороться за Кубок Эстонии.
По словам Липпа, фаворитами Кубка Эстонии также, безусловно, будут Катерийн Силд, Яне Таммеару и Мариан Мууга.
Победители категорий
Детский фитнес (U8): Киргит Ляэтс
Детский фитнес (U10): Элийз Ряйтсак
Детский фитнес (U12): София Чучман
Детский фитнес (U14): Лейл Аллахвердиева
Детский фитнес (U15): Кирке Ряэк
Бикини-фитнес (юниоры): Александра Чаплыгин
Артистический фитнес: Ксения Грабчук
Акробатический фитнес: Милена Артюшина
Фитнес-модель: Лисандра Хелена Тыльк
Физическая форма: Олег Смоленский
Культуризм (юниоры):Эвен Пуусепп
Классический культуризм: Егор Олинюк
Бодифитнес: Эльтса Каллас
Фитнес-пара: Йоонас Вайно и Йоонас и Крислин Маар
Веллнесс: Сандра Ээбик
Бикини-фитнес (до 164 cm): Кристин Юлевайно
Бикини-фитнес (до 169 cm): Александра Чаплыгин
Бикини-фитнес (выше 169 cm): Маарья Сандра Ромет
Бикини-фитнес, абсолют: Александра Чаплыгин