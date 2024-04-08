Галерея ⟩ Александра Чаплыгин стала открытием престижных соревнований по фитнесу

В мероприятии, которое проходит уже в шестой раз, действует только одно правило: на сцену могут выйти лишь те, кто ранее выступал не более одного раза. Если в прошлом году было рекордное количество участников – 81 человек, то в этом году их число еще увеличилось: на сцену вышли 29 детей, а взрослые представили 56 номеров.

«Соревнования в этом году прошли во всех отношениях успешно, потому что уровень спортсменов был очень хороший, - подтвердил главный организатор мероприятия Рамиль Липп из пярнуского клуба Team Go Fit. – Наша публика также была прекрасна и поддерживала спортсменов».

По словам организатора, особенно выделилась одна спортсменка - представительница столичного спортивного клуба «Спарта» Александра Чаплыгин.

«Она сделала хет-трик: выиграла и юниорский фитнес-бикини, и женскую категорию, и, наконец, стала абсолютной победительницей. За этой девочкой обязательно нужно наблюдать», - сказал Липп, отметив, что Чаплыгина снова выйдет на сцену в следующие выходные, когда в Тарту будут бороться за Кубок Эстонии.

По словам Липпа, фаворитами Кубка Эстонии также, безусловно, будут Катерийн Силд, Яне Таммеару и Мариан Мууга.

Победители категорий Детский фитнес (U8): Киргит Ляэтс Детский фитнес (U10): Элийз Ряйтсак Детский фитнес (U12): София Чучман Детский фитнес (U14): Лейл Аллахвердиева Детский фитнес (U15): Кирке Ряэк Бикини-фитнес (юниоры): Александра Чаплыгин Артистический фитнес: Ксения Грабчук Акробатический фитнес: Милена Артюшина Фитнес-модель: Лисандра Хелена Тыльк Физическая форма: Олег Смоленский Культуризм (юниоры):Эвен Пуусепп Классический культуризм: Егор Олинюк Бодифитнес: Эльтса Каллас Фитнес-пара: Йоонас Вайно и Йоонас и Крислин Маар Веллнесс: Сандра Ээбик Бикини-фитнес (до 164 cm): Кристин Юлевайно Бикини-фитнес (до 169 cm): Александра Чаплыгин Бикини-фитнес (выше 169 cm): Маарья Сандра Ромет Бикини-фитнес, абсолют: Александра Чаплыгин