В полицию в пятницу, 5 апреля, обратилась 83-летняя женщина и пожаловалась, что ей позвонил представившийся телефонным оператором Telia человек и сообщил, что срок ее контракта истекает и ей нужен личный идентификационный номер, чтобы продлить его, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Идаской префектуры.

Затем ей позвонил другой человек, представившийся финансовым сотрудником Центрального банка Эстонии, и сообщил, что с расчетного счета женщины был осуществлен денежный перевод. Чтобы заблокировать транзакцию, ее попросили снять наличные и отправить их в банк на проверку через пакомат Omniva. Женщина, следуя инструкции, отправила деньги неизвестному лицу.