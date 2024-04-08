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«Ваши деньги нуждаются в проверке»: жительница Эстонии отправила мошенникам через почтомат 6000 евро (1)

BNS
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Почтовый автомат Omniva.
Почтовый автомат Omniva. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Поверившая позвонившим ей мошенникам 83-летняя женщина лишилась на прошлой неделе 6000 евро, которые она по инструкции злоумышленников отнесла в посылочный автомат.

В полицию в пятницу, 5 апреля, обратилась 83-летняя женщина и пожаловалась, что ей позвонил представившийся телефонным оператором Telia человек и сообщил, что срок ее контракта истекает и ей нужен личный идентификационный номер, чтобы продлить его, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Идаской префектуры.

Затем ей позвонил другой человек, представившийся финансовым сотрудником Центрального банка Эстонии, и сообщил, что с расчетного счета женщины был осуществлен денежный перевод. Чтобы заблокировать транзакцию, ее попросили снять наличные и отправить их в банк на проверку через пакомат Omniva. Женщина, следуя инструкции, отправила деньги неизвестному лицу.

Ущерб составил 6000 евро.

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