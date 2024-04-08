В Нарве 17-летняя девушка ударила ножом знакомую на три года старше себя

В субботу ночью полиции сообщили, что в квартире дома на улице Раквере в Нарве 17-летняя подозреваемая ударила ножом 20-летнюю, сообщила в понедельник пресс-служба Идаской префектуры. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу.