В минувшую субботу в Нарве 17-летняя подозреваемая нанесла ножевое ранение 20-летней знакомой.
В Нарве 17-летняя девушка ударила ножом знакомую на три года старше себя
В субботу ночью полиции сообщили, что в квартире дома на улице Раквере в Нарве 17-летняя подозреваемая ударила ножом 20-летнюю, сообщила в понедельник пресс-служба Идаской префектуры. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу.
Полицейские задержали по подозрению в совершении преступления 17-летнюю девушку. Обстоятельства преступления будут выяснены полицией в ходе уголовного дела.