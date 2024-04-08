Пн, 8.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

В Нарве 17-летняя подозреваемая ударила ножом жертву на три года старше себя

BNS
Copy
Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Urmas Luik

В минувшую субботу в Нарве 17-летняя подозреваемая нанесла ножевое ранение 20-летней жертве.

В субботу ночью полиции сообщили, что в квартире дома на улице Раквере в Нарве 17-летняя подозреваемая ударила ножом 20-летнюю, сообщила в понедельник пресс-служба Идаской префектуры. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу.

Полицейские задержали по подозрению в совершении преступления 17-летнюю девушку. Обстоятельства преступления будут выяснены полицией в ходе уголовного дела.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх