Гражданину РФ при въезде в Эстонию пришлось отказаться от майки с советской символикой

Въезжавшему объяснили, что подобная символика в Эстонии запрещена. После того, как он отказался от вещи с запрещенной символикой, ему разрешили продолжить путь в Эстонию.

После полномасштабного нападения России на Украину Эстония запретила публичную демонстрацию символов агрессии.

В апреле прошлого года президент Алар Карис провозгласил закон, запрещающий демонстрацию враждебных символов, таких, как георгиевская лента или буква Z.

Закон предусматривает, среди прочего, что не допускается демонстрация символа, связанного с совершением акта агрессии, геноцида, преступления против человечности или военного преступления, образом, поддерживающим или оправдывающим эти действия. Законопроект предусматривает штраф в размере до трехсот штрафных единиц, или до 1200 евро, или же арест. Если такое деяние совершено юридическим лицом, оно наказывается штрафом в размере до 32 000 евро.