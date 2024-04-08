В Таллинне восьмилетний ребенок и его дедушка погибли от отравления угарным газом

Представитель полиции сообщил, что сообщение о происшествии поступило в полицию в субботу, 6 апреля, незадолго до 21.00. Прибывшие на место спасатели обнаружили отравившихся угарным газом 71-летнего мужчину и восьмилетнего мальчика. Пожилой мужчина был мертв, мальчик скончался в больнице.

В больницу также доставили находившуюся в квартире 66-летнюю женщину: ей оказали первую помощь и отпустили домой.

В ванной комнате спасатели обнаружили газовое устройство. По предварительным данным, в квартире не было обнаружено датчиков дыма или угарного газа. Для выяснения всех обстоятельств по данному инциденту начато уголовное производство.