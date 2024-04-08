Министерство юстиции изменило прежний прогноз, согласно которому удвоение штрафной единицы должно было принести государству 15,8 млн евро; по новому расчету в государственную казну поступит 10,4 млн евро, пишет Rus.ERR.
Промахнулись в расчетах: повышение штрафной единицы принесет государству меньше денег, чем ожидалось
По расчетам Министерства финансов, удвоение штрафной единицы не принесет в государственный бюджет запланированных бюджетной стратегией поступлений, которые будут сильно не дотягивать до поставленных целей.
«Стратегия госбюджета предусматривает увеличение доходов от штрафов на 15,8 млн евро. В пояснительной записке к законопроекту рост доходов оценивается от 10% до 30%, что в случае со штрафами, взимаемыми Департаментом полиции и пограничной охраны составляет 1,1-3,3 млн евро. Таким образом, ожидаемый эффект от законопроекта существенно меньше, чем было запланировано бюджетной стратегией», – отметили в Министерстве финансов.