Промахнулись в расчетах: повышение штрафной единицы принесет государству меньше денег, чем ожидалось

По расчетам Министерства финансов, удвоение штрафной единицы не принесет в государственный бюджет запланированных бюджетной стратегией поступлений, которые будут сильно не дотягивать до поставленных целей.

«Стратегия госбюджета предусматривает увеличение доходов от штрафов на 15,8 млн евро. В пояснительной записке к законопроекту рост доходов оценивается от 10% до 30%, что в случае со штрафами, взимаемыми Департаментом полиции и пограничной охраны составляет 1,1-3,3 млн евро. Таким образом, ожидаемый эффект от законопроекта существенно меньше, чем было запланировано бюджетной стратегией», – отметили в Министерстве финансов.