Пн, 8.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

В посольство России в Вильнюсе дважды бросили коктейль Молотова

rus.postimees.ee
Copy
Неизвестный готовит коктейль Молотова. Иллюстративное фото.
Неизвестный готовит коктейль Молотова. Иллюстративное фото. Фото: PEDRO UGARTE/AFP

7 апреля примерно в 2:15 неизвестный бросил коктейль Молотова в здание посольства России в Вильнюсе, сообщает LRT со ссылкой на Литовский департамент полиции.

Второй раз коктейль Молотова бросили в здание посольства спустя сутки - 8 апреля в 2:46 ночи.

Сообщается, что была повреждена стена здания. Ущерб в настоящее время оценивается.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сообщил Радио LRT, что подозреваемые пока не установлены. Инцидент был зафиксирован самими полицейскими. Матонис пока не комментирует, могли ли эти инциденты быть провокацией.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх