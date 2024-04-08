7 апреля примерно в 2:15 неизвестный бросил коктейль Молотова в здание посольства России в Вильнюсе, сообщает LRT со ссылкой на Литовский департамент полиции.
В посольство России в Вильнюсе дважды бросили коктейль Молотова
Второй раз коктейль Молотова бросили в здание посольства спустя сутки - 8 апреля в 2:46 ночи.
Сообщается, что была повреждена стена здания. Ущерб в настоящее время оценивается.
Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сообщил Радио LRT, что подозреваемые пока не установлены. Инцидент был зафиксирован самими полицейскими. Матонис пока не комментирует, могли ли эти инциденты быть провокацией.