В посольство России в Вильнюсе дважды бросили коктейль Молотова

Второй раз коктейль Молотова бросили в здание посольства спустя сутки - 8 апреля в 2:46 ночи.

Сообщается, что была повреждена стена здания. Ущерб в настоящее время оценивается.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сообщил Радио LRT, что подозреваемые пока не установлены. Инцидент был зафиксирован самими полицейскими. Матонис пока не комментирует, могли ли эти инциденты быть провокацией.