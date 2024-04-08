Накануне матча возле стадиона был найден труп с ножевой раной

Накануне вечером «Тоттенхэм» на своем домашнем стадионе принимал команду «Ноттингем». Незадолго до стартового свистка поступило сообщение о том, что возле стадиона найден человек с ножевым ранением. Прибывшая на место скорая помощь попыталась реанимировать его, но безуспешно, в итоге была констатирована смерть на месте происшествия.

По данным лондонской полиции, личность жертвы им была известна, и сразу же было начато расследование, в ходе которого виновника обещали быстро поймать.

«В поисках мы перевернем буквально каждый камень. Ведется работа по выяснению обстоятельств, также мы пытаемся установить людей, которых следует арестовать в связи с инцидентом», - сообщили в полиции.

«Тоттенхэм» в итоге выиграл матч у «Ноттингема» со счетом 3:1 и тем самым обеспечил себе место в Премьер-лиге. В 31 туре на их счету 60 очков, что ставит их на четвертую позицию. На том же уровне находится и «Астон Вилла», но последняя провела на одну игру больше.