Опрос ⟩ Менее половины жителей считает, что Эстония может чувствовать себя в безопасности

Этот вопрос ранее не задавался в мониторинговом опросе, но сравнив результаты с опубликованными осенью результату проведенного по заказу Спасательного департамента опросу, согласно которому 15 процентов населения были готовы к кризису весной 2023 года, можно казать,что доля подготовленных к кризису людей за год несколько увеличилась.

Доверие к правительству, президенту и полиции не изменилось по сравнению со вторым полугодием прошлого года. В марте 39 процентов населения доверяли правительству, 71 процент доверяли президенту, а 83 процента доверяли полиции.

Однако доверие к парламенту упало до самого низкого за последние годы уровня: если в декабре Рийгикогу доверяли 35 процентов населения, то в марте 28 процентов. Год назад, в феврале 2023 года, Рийгикогу доверял 41 процент населения. Люди с более низким уровнем образования, проживающие на северо-востоке Эстонии, доверяют Рийгикогу ниже среднего.

Членство в НАТО поддерживают 77 процентов населения, и этот показатель такой же, как и в декабре. Членство в НАТО поддерживают 92 процента эстонцев, среди жителей других национальностей возросшая с начала войны поддержка осталась на уровне 48 процентов, тогда как в середине февраля 2022 года членство в НАТО поддержали 28 процентов жителей Эстонии других национальностей.

Поддержка военной деятельности РФ на Украине существенно не изменилась по сравнению с декабрем. Военную деятельность поддерживают 4 процента и осуждает 81 процент населения Эстонии, а 15 процентов не имеют четкой позиции. Однако поддержка предоставления гуманитарной помощи Украине немного возросла: 74 процента поддержали ее в декабре и 79 процентов в марте, а 60 процентов поддержали вклад Эстонии в послевоенное восстановление Украины в декабре и 65 процентов в марте.

По сравнению с декабрем отношение к налоговым изменениям стало несколько позитивнее, но поддержка реализации зеленой революции упала. В декабре налоговые изменения считали необходимыми 39 процентов жителей, а в марте уже 44 процента.