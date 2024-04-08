По данным проведенного в марте опроса общественного мнения, экономическая уверенность населения Эстонии по сравнению с декабрем улучшилась, и налоговые изменения считают необходимыми чуть больше опрошенных, чем было в декабре.
Опрос ⟩ Менее половины жителей считает, что Эстония может чувствовать себя в безопасности
Несмотря на вступившие в силу в начале года налоговые изменения, повлекшие за собой более быстрый, чем обычно, рост цен в первом квартале года, экономическая уверенность жителей и оценка их способности справиться с ситуацией по сравнению с декабрем улучшились.
Например, если в декабре неуверенность в планировании и покрытии своих бытовых расходов испытывали 58 процентов опрошенных, в марте то же самое чувствовали 45 процентов.
Экономическая безопасность и средства к существованию улучшились как у эстонцев, так и у жителей других национальностей, но доля испытывающих экономические трудности людей и экономическая незащищенность среди жителей других национальностей по-прежнему почти на 10 процентов выше, чем среди эстонцев.
С другой стороны, чувство безопасности жителей несколько снизилось. В декабре 70 процентов населения чувствовали себя в Эстонии безопасно, а к марту эта цифра снизилась до 65 процентов.
Чуть менее половины, или 46 процентов населения, считают, что Эстонское государство может чувствовать себя в безопасности в настоящее время, что является самым низким показателем за последние годы, в декабре показатель был в 54 процента. В разных этнических группах чувство безопасности в целом находится на одном уровне.
Почти четверть, или 23 процента населения, имеют план выхода из крупномасштабного кризиса, чуть более половины, или 56 процентов, задумывались о его необходимости, но не составили плана, а пятая часть, или 21 процент, не задумывалась. о составлении плана. Люди с более низким уровнем образования, люди других национальностей и жители Северо-Восточной Эстонии не задумывались о составлении плана.
Этот вопрос ранее не задавался в мониторинговом опросе, но сравнив результаты с опубликованными осенью результату проведенного по заказу Спасательного департамента опросу, согласно которому 15 процентов населения были готовы к кризису весной 2023 года, можно казать,что доля подготовленных к кризису людей за год несколько увеличилась.
Доверие к правительству, президенту и полиции не изменилось по сравнению со вторым полугодием прошлого года. В марте 39 процентов населения доверяли правительству, 71 процент доверяли президенту, а 83 процента доверяли полиции.
Однако доверие к парламенту упало до самого низкого за последние годы уровня: если в декабре Рийгикогу доверяли 35 процентов населения, то в марте 28 процентов. Год назад, в феврале 2023 года, Рийгикогу доверял 41 процент населения. Люди с более низким уровнем образования, проживающие на северо-востоке Эстонии, доверяют Рийгикогу ниже среднего.
Членство в НАТО поддерживают 77 процентов населения, и этот показатель такой же, как и в декабре. Членство в НАТО поддерживают 92 процента эстонцев, среди жителей других национальностей возросшая с начала войны поддержка осталась на уровне 48 процентов, тогда как в середине февраля 2022 года членство в НАТО поддержали 28 процентов жителей Эстонии других национальностей.
Поддержка военной деятельности РФ на Украине существенно не изменилась по сравнению с декабрем. Военную деятельность поддерживают 4 процента и осуждает 81 процент населения Эстонии, а 15 процентов не имеют четкой позиции. Однако поддержка предоставления гуманитарной помощи Украине немного возросла: 74 процента поддержали ее в декабре и 79 процентов в марте, а 60 процентов поддержали вклад Эстонии в послевоенное восстановление Украины в декабре и 65 процентов в марте.
По сравнению с декабрем отношение к налоговым изменениям стало несколько позитивнее, но поддержка реализации зеленой революции упала. В декабре налоговые изменения считали необходимыми 39 процентов жителей, а в марте уже 44 процента.