​«Успешная акция ФСБ. Тоотс дал себя одурачить»: политики Нарвы комментируют идею открытия в Эстонии «Торгового дома Таджикистана»

Напомним, в минувшую пятницу Rus.Postimees опубликовал утверждения автора проекта открытия нового торгового дома в Нарве, бизнесмена Андрея Фещенко о том, что Яан Тоотс 26 апреля полетит в столицу Таджикистана, обсуждать детали налаживания двустороннего партнерства. Фещенко рассказал нашему изданию, что речь идет о создании в Нарве целого хаба для распределения по странам ЕС импорта из Таджикистана, в том числе продуктов питания и драгоценных металлов.