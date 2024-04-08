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​«Успешная акция ФСБ. Тоотс дал себя одурачить»: политики Нарвы комментируют идею открытия в Эстонии «Торгового дома Таджикистана»

Иван Скрябин
, журналист
Обновлено 8 апреля 2024, 15:40
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Президент Таджикистана с 1994 года Эмомали Рахмон и Путин в Кремле, Москва, май 2022 года.
Президент Таджикистана с 1994 года Эмомали Рахмон и Путин в Кремле, Москва, май 2022 года. Фото: AP / Scanpix

МИД Эстонии пока не комментирует громкую историю с приглашением мэра Нарвы Яана Тотса в Таджикистан, о чем Rus.Postimees сообщил на прошлой неделе. Бывший мэр города Катри Райк уверена, что речь идет о попытке обхода антироссийских санкций.

Новость о возможном открытии 9 мая в Нарве «Торгового дома Таджикистана», которому должна предшествовать поездка мэра города Яана Тоотса в Душанбе, вызывает озабоченность некоторых политиков крупнейшего города Ида-Вирумаа.

Напомним, в минувшую пятницу Rus.Postimees опубликовал утверждения автора проекта открытия нового торгового дома в Нарве, бизнесмена Андрея Фещенко о том, что Яан Тоотс 26 апреля полетит в столицу Таджикистана, обсуждать детали налаживания двустороннего партнерства. Фещенко рассказал нашему изданию, что речь идет о создании в Нарве целого хаба для распределения по странам ЕС импорта из Таджикистана, в том числе продуктов питания и драгоценных металлов.

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