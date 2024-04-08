МИД Эстонии пока не комментирует громкую историю с приглашением мэра Нарвы Яана Тотса в Таджикистан, о чем Rus.Postimees сообщил на прошлой неделе. Бывший мэр города Катри Райк уверена, что речь идет о попытке обхода антироссийских санкций.
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«Успешная акция ФСБ. Тоотс дал себя одурачить»: политики Нарвы комментируют идею открытия в Эстонии «Торгового дома Таджикистана»
Новость о возможном открытии 9 мая в Нарве «Торгового дома Таджикистана», которому должна предшествовать поездка мэра города Яана Тоотса в Душанбе, вызывает озабоченность некоторых политиков крупнейшего города Ида-Вирумаа.
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