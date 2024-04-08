В будущем экстренную помощь можно будет вызвать и по видеозвонку

«До сих пор вся связь по номеру телефона экстренной помощи осуществлялась посредством звонков или SMS, но в будущем появится возможность совершать видеозвонок, при котором и звонящий, и оператор видеозвонка смогут не только слышать, но и видеть друг друга», - пояснила Лухт-Каллас.