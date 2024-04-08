Министерство внутренних дел инициировало проект, который в будущем позволит людям, терпящим бедствие, помимо обычного звонка совершать видеозвонок на номер телефона экстренной помощи 112.
В будущем экстренную помощь можно будет вызвать и по видеозвонку
По словам советника Министерства внутренних дел Кади Лухт-Каллас, это большое и фундаментальное изменение.
«До сих пор вся связь по номеру телефона экстренной помощи осуществлялась посредством звонков или SMS, но в будущем появится возможность совершать видеозвонок, при котором и звонящий, и оператор видеозвонка смогут не только слышать, но и видеть друг друга», - пояснила Лухт-Каллас.
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