КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Крах идеальных репутаций: Васильев разделит скандальную судьбу Веэрпалу?

Также эта деятельность ошеломляла и своей безрассудностью. Если про Андруса Веэрпалу теперь думают, что применение допинга позволяло ему становиться чемпионом Олимпийских игр и мира, то его сыну кровяной допинг мог в лучшем случае помочь переместиться с 60-х мест на титульных соревнованиях на 50-е.

Константин Васильев с капитанской повязкой во время матча сборной Эстонии. Фото: Sander Ilvest

Однако еще более непостижимым выглядит решение Константина Васильева наговорить в интервью журналисту Õhtuleht такие вещи, которые просто не могли не обнулить весь тот репутационный капитал, который был заработан им и выдающейся спортивной карьерой, и очень располагающей манерой поведения в публичном пространстве. Если проще, те вещи, которые могли оставаться только догадками насчет его определенных взглядов после скандальной фотографии, он с каким-то саморазрушительным удовольствием взялся подтвердить.

В чем состояла претензия к Васильеву и другим эстонским игрокам, которые сфотографировались в ресторане с Карпиным? В том, что в то время как армия российского диктатора бомбит и терзает Украину, эстонские футболисты с удовольствием ужинают с человеком, который сам, конечно, никого не бомбит и терзает, но при этом и мысли не держит отказаться от «государевой должности» в стране-агрессоре, потому что получает на ней миллионную зарплату, которую ему, конечно, ни в одной другой стране больше не предложат.