Забег Nõmme Rabajooks отмечает 50-летие

Идея забега родилась 50 лет назад, инициатива исходила от бегунов-поклонников здорового образа жизни, а целью была популяризация бега среди людей среднего и пожилого возраста. Удивительно, но забег стал популярным и среди школьников, а забег Nõmme Rabajooks стал в Нымме семейным спортивным мероприятием.

Весенний 99-й Nõmme Rabajooks открывает беговой сезон 21 апреля. Приглашаются все заинтересованные. Расстояние – чуть более шести километров – доступно каждому. Удобно, что решение можно отложить до последнего момента, ведь плата за участие отсутствует и регистрация происходит на месте.

С самого начала забег организуется два раза в год – как в начале, так и в конце сезона. В этом году 13 октября состоится 100-й Nõmme Rabajooks. В Эстонии больше нет ни одного забега с такими давними традициями.

В первом Nõmme Rabajooks 50 лет назад принял участие 71 человек. С тех пор мероприятие разрослось, и в последние годы число участников оставалось около 1500 (за исключением лет коронавируса, когда проводились только осенние забеги с числом участников менее тысячи). Пять лет