Первый забег Nõmme Rabajooks состоялся 6 апреля 1974 года. Со временем, забег, который проводится весной и осенью, стал настоящим символом Нымме. Следующий на очереди, или 99-й Nõmme Rabajooks, стартует уже 21 апреля в 11 часов утра с восточной парковки Тропы здоровья Харку.
Забег Nõmme Rabajooks отмечает 50-летие
Идея забега родилась 50 лет назад, инициатива исходила от бегунов-поклонников здорового образа жизни, а целью была популяризация бега среди людей среднего и пожилого возраста. Удивительно, но забег стал популярным и среди школьников, а забег Nõmme Rabajooks стал в Нымме семейным спортивным мероприятием.
Весенний 99-й Nõmme Rabajooks открывает беговой сезон 21 апреля. Приглашаются все заинтересованные. Расстояние – чуть более шести километров – доступно каждому. Удобно, что решение можно отложить до последнего момента, ведь плата за участие отсутствует и регистрация происходит на месте.
С самого начала забег организуется два раза в год – как в начале, так и в конце сезона. В этом году 13 октября состоится 100-й Nõmme Rabajooks. В Эстонии больше нет ни одного забега с такими давними традициями.
В первом Nõmme Rabajooks 50 лет назад принял участие 71 человек. С тех пор мероприятие разрослось, и в последние годы число участников оставалось около 1500 (за исключением лет коронавируса, когда проводились только осенние забеги с числом участников менее тысячи). Пять лет
Nõmme Rabajooks - единственный в Эстонии забег без платы за участие. Хронометрирования с помощью чипов также нет, но каждый может проверить свое время по электронному расписанию на финише. Общий старт Nõmme Rabajooks в 11 часов утра, а затем каждые 5 минут до последнего старта в 12 часов дня. Трое самых быстрых женщин, мужчин, девочек и мальчиков в возрасте до 12 лет будут награждены подарочными пакетами.
Первые 1000 финишеров получат традиционный вымпел Swamp Run, каждый со своим дизайном. Многие люди десятки раз участвовали в этом забеге, а у некоторых собралась внушительная коллекция вымпелов. В этом году вымпел разработала художница Кадри Роози.
Забег организует управа Нымме и он является бесплатным для всех. Регистрация происходит на месте перед началом забега. Начало и финиш Nõmme Rabajooks находятся на восточной парковке Тропы здоровья Харку (недалеко от пересечения улиц Сувила и Калда).
Две подготовительные тренировки к Nõmme Rabajooks пройдут в эту и следующую среду в 18:00 на восточной парковке Тропы здоровья Харку, то есть в стартовой и финишной зоне Nõmme Rabajooks. Тренировки проводят тренеры Nike Run Club. Предварительная регистрация на оба тренинга осуществляется ЗДЕСЬ.