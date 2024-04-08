Семейные врачи смогут обслуживать и не входящих в их списки пациентов

Комиссия Рийгикогу по социальным делам направила на первое чтение законопроект, в числе прочего позволяющий семейным врачам обслуживать и людей, не входящих в их списки пациентов, и, таким образом, повышающий гибкость распределения работы на уровне первичной медицинской помощи.

Председатель комиссии Ынне Пиллак пояснила, что план - всесторонне укрепить уровень первичной медицинской помощи и продолжить работать над системой семейных врачей, в основе которой лежат списки пациентов. Однако необходимые для этого шаги займут время и для обеспечения врачебной помощи следует принять дополнительные меры. «Для того, чтобы все нуждающиеся смогли быстро и недалеко от дома попасть на прием к семейному врачу и получить доступ к предлагаемым врачом и его командой услугам, мы разрешим врачам обслуживать и людей, не входящих в их списки пациентов», - добавила она.

«Семейные врачи - особенно более молодые, которых нам не хватает - тоже предпочитают более гибкий график работы. Поэтому разумно было бы, например, дать им возможность консультировать проживающих далеко от их клиники пациентов по телефону или посредством интернета в то время, как в расположенном недалеко от дома кабинете доступны услуги семейной сестры», - добавила председатель. По словам Пиллак, многие симптомы заболеваний требуют существенного вмешательства. Для первичной консультации и открытия больничного листа доступность услуги важнее, чем подход на основании списка пациентов.