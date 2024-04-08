В соответствии с соглашением правительственной коалиции, со следующего года освобождение от подоходного налога увеличится до 700 евро в месяц. Речь идет об устранении так называемого налогового горба, то есть одного из главных обещаний Партии реформ на предыдущих выборах. При этом подоходный налог с доходов физических лиц и предприятий в следующем году увеличится на два процентных пункта.