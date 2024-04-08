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СТАЛО ИЗВЕСТНО ⟩ Самое дорогое предвыборное обещание в Эстонии стоит полмиллиарда евро (1)

, экономический журналист
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На сегодняшнем общем собрании Партии реформ были утверждены кандидаты на выборы в Европейский парламент. На фото - Кая Каллас, Марко Михкельсон и Март Вырклаэв.
На сегодняшнем общем собрании Партии реформ были утверждены кандидаты на выборы в Европейский парламент. На фото - Кая Каллас, Марко Михкельсон и Март Вырклаэв. Фото: Madis Veltman

Обещание правительственной коалиции увеличить сумму, освобожденную от подоходного налога, до 700 евро в месяц с 2025 года имеет определенную цену - примерно 400-500 миллионов евро в год.

В соответствии с соглашением правительственной коалиции, со следующего года освобождение от подоходного налога увеличится до 700 евро в месяц. Речь идет об устранении так называемого налогового горба, то есть одного из главных обещаний Партии реформ на предыдущих выборах. При этом подоходный налог с доходов физических лиц и предприятий в следующем году увеличится на два процентных пункта.

Несмотря на повышение налога, ликвидация налогового горба оставит значительную брешь в государственном бюджете. Весенний прогноз Минфина показал, что если в прошлом году в госбюджет поступило 702,2 миллиона евро подоходного налога, то на следующий год запланировано только 214 миллионов евро. По прогнозу, в ближайшие годы поступления подоходного налога вновь начнут расти.

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