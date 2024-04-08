Сотрудники водного центра Aura провели тщательный анализ после происшествия, случившегося в конце февраля, и пришли к выводу, что спасатели выполнили свою работу правильно.
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После трагического происшествия водный центр рассматривает возможность приобретения автоматической системы спасения
Во второй половине дня 23 февраля сотрудники водного центра получили информацию от посетителя о тонущем в бассейне человеке. Мужчина ушел под воду посреди дорожки, где глубина составляла 1,85 метра. С одной стороны дорожки находится стена, с другой - перекладина, за которую мог бы ухватиться человек в беде.