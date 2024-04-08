После трагического происшествия водный центр рассматривает возможность приобретения автоматической системы спасения

Во второй половине дня 23 февраля сотрудники водного центра получили информацию от посетителя о тонущем в бассейне человеке. Мужчина ушел под воду посреди дорожки, где глубина составляла 1,85 метра. С одной стороны дорожки находится стена, с другой - перекладина, за которую мог бы ухватиться человек в беде.

Посетитель водного центра вытащил 68-летнего мужчину из бассейна, и спасатели немедленно начали его реанимацию, которую вскоре переняла вызванная бригада скорой помощи. Тем не менее, мужчина умер через несколько дней в больнице. Злонамеренной причастности к трагедии третьих лиц не было обнаружено. Это подтвердили как полиция, так и директор водного центра Aura Кайрит Матто. По информации, известной Tartu Postimees, мужчина ушел под воду, потому что ему внезапно стало плохо.