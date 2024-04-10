Побег в Таллинне: как заключенным удалось за считаные минуты сбежать из тюрьмы?

9 октября 2015 года для многих футбольных фанатов запомнился игрой сборной Эстонии в Лондоне. Особенным этот день стал и для заключенных Таллиннской тюрьмы: пока одни досматривали игру, другие готовились к побегу.

Идея побега возникла спонтанно, когда во время ужина они заметили у внешней стены тюрьмы нечто необычное

В три часа ночи при очередном обходе охранники обнаружили, что в тюрьме отсутствуют двое заключенных - 36-летний Александр Сухоцкий и 24-летний Эдуард Михайлов.

Пильное полотно. Фото: Kohtutoimik

Идея побега у них возникла спонтанно, когда во время ужина они заметили у внешней стены тюрьмы нечто необычное. По иронии судьбы побег стал возможен только благодаря работам, цель которых как раз в том и заключалась, чтобы сделать стены тюрьмы более неприступными.

Вид снаружи на окно камеры беглецов. Фото: Kohtutoimik

Одно, на первый взгляд, незначительное обстоятельство и помогло заключенным улизнуть: они смогли легко взобраться на стену и сбежать.

И в ту ночь, и потом казалось, что сама фортуна была на стороне беглецов

Как потом выяснится, весь путь от окна камеры до расположенной рядом автомобильной базы занял у них всего около семи минут.

Чтобы преодолеть последнее препятствие, одному из заключенных пришлось пожертвовать своей курткой. Фото: Kohtutoimik

И в ту ночь, и потом казалось, что сама фортуна была на стороне беглецов. Правда, везение Михайлова закончилось уже через несколько месяцев и он вернулся за решетку. А вот приключения Сухоцкого длились не один год.

Конец приключениям на свободе: российская тюремная служба передает Сухоцкого эстонским коллегам на Нарвском мосту. Декабрь 2020 года. Фото: Ekraanitõmmis portaalist 47news.ru