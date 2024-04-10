В четвертом выпуске криминального подкаста Rus.Postimees «Кто живет на соседней улице?» ведущие Екатерина Чернова и София Солдатенко расскажут о дерзком побеге двух заключенных из Таллиннской тюрьмы.
Побег в Таллинне: как заключенным удалось за считаные минуты сбежать из тюрьмы?
9 октября 2015 года для многих футбольных фанатов запомнился игрой сборной Эстонии в Лондоне. Особенным этот день стал и для заключенных Таллиннской тюрьмы: пока одни досматривали игру, другие готовились к побегу.
Идея побега возникла спонтанно, когда во время ужина они заметили у внешней стены тюрьмы нечто необычное
В три часа ночи при очередном обходе охранники обнаружили, что в тюрьме отсутствуют двое заключенных - 36-летний Александр Сухоцкий и 24-летний Эдуард Михайлов.
Идея побега у них возникла спонтанно, когда во время ужина они заметили у внешней стены тюрьмы нечто необычное. По иронии судьбы побег стал возможен только благодаря работам, цель которых как раз в том и заключалась, чтобы сделать стены тюрьмы более неприступными.
Одно, на первый взгляд, незначительное обстоятельство и помогло заключенным улизнуть: они смогли легко взобраться на стену и сбежать.
И в ту ночь, и потом казалось, что сама фортуна была на стороне беглецов
Как потом выяснится, весь путь от окна камеры до расположенной рядом автомобильной базы занял у них всего около семи минут.
И в ту ночь, и потом казалось, что сама фортуна была на стороне беглецов. Правда, везение Михайлова закончилось уже через несколько месяцев и он вернулся за решетку. А вот приключения Сухоцкого длились не один год.
О том, как заключенные готовились к побегу, как им удалось избавиться от решетки на окнах и спуститься со второго этажа, перелезть через колючую проволоку и не пораниться, оставаться так долго на свободе и как их все-таки поймали, слушайте в четвертом выпуске подкаста «Кто живет на соседней улице?».
Также в выпуске мы зачитаем и обсудим очередной рассказ человека, который слушает наш подкаст: как две девушки в Таллинне столкнулись с эксгибиционистом.
Нас интересуют не только преступления, прогремевшие на всю страну, но и мало кому известные, поэтому если вы хотите поделиться чем-то, - страшным или забавным - произошедшим с вами, напишите нам об этом на адрес sofija.soldatenko@postimees.ee, в «теме сообщения» укажите «История для подкаста». Лучшие рассказы мы зачитаем и обсудим в следующих выпусках.
Выпуск подготовлен на основе материалов: публикаций в СМИ, фрагментов судебного дела.
Озвучивали: Иван Скрябин, Ефим Щукин, Даниэль Гилман, Павел Соболев и Сергей Светлов.
Подкаст портала rus.postimees.ee «Кто живет на соседней улице?» два раза в месяц знакомит слушателей с историями громких преступлений, которые происходили в Эстонии. Соседи, знакомые и коллеги зачастую описывают даже самых жестоких преступников как положительных, скромных, спокойных и приятных в общении людей, которые ничем не выдавали своей истинной натуры. А знаете ли вы, кто на самом деле живет по соседству с вами?
Помощь рядом
Если жизнь и здоровье - ваши или окружающих вас людей - находятся в опасности или есть основания считать, что может произойти что-то плохое, немедленно звоните по номеру 112.
Другие полезные телефоны помощи:
- Телефон доверия «Линия жизни» 6558 088 (на эстонском языке), 655 5688 (на русском языке) (ежедневно с 19 до 7.00) - экстренная психологическая помощь людям, находящимся в кризисной ситуации, депрессии, испытывающих чувство одиночества, горя, подвергающихся насилию, испытывающих различные семейные, социальные трудности или готовых на самоубийство.
- Телефон кризисной помощи жертвам 116 006 (круглосуточно) - широкий спектр поддержки людям, которые подверглись жестокому, пренебрежительному или плохому обращению. Оказывается поддержка при физическом, психологическом, сексуальном и экономическом насилии, а также при несчастных случаях и преступлениях. Кроме того, предлагаются психологическое консультирование и возможность ходатайствовать о компенсации помощи жертвам.
- Помощь детям 116 111 - это услуга, предназначенная для того, чтобы дать совет, выслушать и помочь. Специалисты по оказанию помощи детям помогают по телефону и в онлайн-чате и подсказывают, как решить проблему. Звонить можно по всей Эстонии круглосуточно. Звонок для звонящего бесплатный, и можно звонить с мобильного телефона, даже если разговорное время закончилось. Попросить совета можно на эстонском, русском или английском языках.
- НКО «Taллиннский женский кризисный центр» 5396 9834 - это место, где можно найти поддержку, понимание и помощь. Предоставляется первичная консультация для оценки ситуации, психологическая и юридическая консультация и при необходимости жилье на период кризиса.
- Телефон отказа от насилия 660 6077 - телефон поддержки предназначен для мужчин и женщин, которые хотят отказаться от насилия и изменить свое поведение на более безопасное. Родственники, которые хотят поддержать тех, кто отказывается от насилия, также могут звонить по этому номеру.
- Инфолиния по предупреждению и оказанию помощи жертвам торговли людьми 660 7320 - если вас принуждают выполнять работу против вашей воли или заниматься проституцией, если договоренности нарушаются, у вас отобрали документы, обращайтесь за помощью к консультантам линии по предотвращению торговли людьми.