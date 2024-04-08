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Эксперт ⟩ Экономическое превосходство Литвы над Эстонией – оптическая иллюзия

rus.postimees.ee
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Экономист Банка Эстонии Пеэтер Луйкмель.
Экономист Банка Эстонии Пеэтер Луйкмель. Фото: Tairo Lutter

Если уровень доходов измерять с точки зрения покупательной способности, то соответствующий показатель Литвы превышает показатель Эстонии с 2019 года, и в прошлом году разница составляла уже почти 6 процентов в пользу южного соседа.

Как отмечает экономист Банка Эстонии Пеэтер Луйкмель, в последнее время нашу страну активно сравнивают с Литвой и, по мнению некоторых комментаторов, Эстония уже отстает от Литвы по целому ряду показателей.

«Несомненно, подобные вещи наносят удар по нашей национальной гордости, и в то же время ситуация отнюдь не безнадежна. Скорее, различия между Эстонией и Литвой носят весьма незначительный характер», - считает Луйкмель.

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