Если уровень доходов измерять с точки зрения покупательной способности, то соответствующий показатель Литвы превышает показатель Эстонии с 2019 года, и в прошлом году разница составляла уже почти 6 процентов в пользу южного соседа.
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Эксперт ⟩ Экономическое превосходство Литвы над Эстонией – оптическая иллюзия
Как отмечает экономист Банка Эстонии Пеэтер Луйкмель, в последнее время нашу страну активно сравнивают с Литвой и, по мнению некоторых комментаторов, Эстония уже отстает от Литвы по целому ряду показателей.