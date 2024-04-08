Завтра девятиклассники пройдут электронный пробный экзамен по эстонскому языку, который организует Департамент по делам образования и молодежи (Harno). По словам директора Harno Яака Райе, все должно пройти гладко, поскольку предыдущие пробные экзамены и уровневые работы также прошли гладко и без технических проблем.
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Директор Департамента по делам образования и молодежи: мы готовы к завтрашнему пробному экзамену
«В марте была проведена тщательная проверка работы электронных экзаменов с участием большого числа учеников, которые сдавали пробные экзамены по английскому языку и эстонскому как второму языку. Предыдущие пробные экзамены и уровневые работы в экзаменационной информационной системе (EIS) проходили гладко, без каких-либо технических сбоев», - подчеркнул Райе.