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Директор Департамента по делам образования и молодежи: мы готовы к завтрашнему пробному экзамену

Лоора-Элизабет Ломп
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Директор Harno Яак Райе.
Директор Harno Яак Райе. Фото: Marko Saarm

Завтра девятиклассники пройдут электронный пробный экзамен по эстонскому языку, который организует Департамент по делам образования и молодежи (Harno). По словам директора Harno Яака Райе, все должно пройти гладко, поскольку предыдущие пробные экзамены и уровневые работы также прошли гладко и без технических проблем.

«В марте была проведена тщательная проверка работы электронных экзаменов с участием большого числа учеников, которые сдавали пробные экзамены по английскому языку и эстонскому как второму языку. Предыдущие пробные экзамены и уровневые работы в экзаменационной информационной системе (EIS) проходили гладко, без каких-либо технических сбоев», - подчеркнул Райе.

Экзаменационная информационная система подготовилась к переходу на электронные экзамены и тщательно протестировала решение, подтвердил Райе. Он добавил, что задания пробных экзаменов подготовил Harno, который также учел особенности системы.

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