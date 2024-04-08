Директор Департамента по делам образования и молодежи: мы готовы к завтрашнему пробному экзамену

Завтра девятиклассники пройдут электронный пробный экзамен по эстонскому языку, который организует Департамент по делам образования и молодежи (Harno). По словам директора Harno Яака Райе, все должно пройти гладко, поскольку предыдущие пробные экзамены и уровневые работы также прошли гладко и без технических проблем.