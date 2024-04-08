Прийт Хумал и Парвель Пруунсильд предстанут перед судом

Согласно обвинительному заключению, их связывает экономически еще и то, что, будучи крупным спонсором партии, Пруунсильд имеет в ней большое влияние, в том числе, и возможность влиять на политическую карьеру членов партии, включая их работу на различных должностях. Кроме того, собранные доказательства указывают на то, что Пруунсильд, являясь одним из владельцев Bigbank, лично вмешался в процессы получения кредита родственниками Прийта Хумала, благодаря чему они получили кредит или предложение о кредите, несмотря на то, что в обычном процессе подачи заявки на кредит на тех же условиях в Bigbank они получили бы отказ.

Поскольку, согласно обвинению, Хумал и Пруунсильд экономически связаны, Хумал, согласно Закону о борьбе с коррупцией, не имел права участвовать в горуправе Тарту в процессах принятия решений, связанных с этим зданием. Согласно обвинению, он не отстранился от процесса принятия решений.

Прокурор отдела по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями окружной прокуратуры Герд Раудсепп заявил, что на основании собранных доказательств прокуратура считает, что Прийт Хумал исходил из личных интересов Парвеля Пруунсильда при принятии действий и решений, связанных со зданием, что не допустимо для должностных лиц в соответствии с Законом о борьбе с коррупцией.

«Закон о борьбе с коррупцией запрещает должностному лицу принимать решения, исходя из экономических или других личных интересов лица, связанных с ним. При этом нарушение ограничений действий не зависит от того, была ли сделка выгодной или убыточной. Принцип состоит в том, что управление местным самоуправлением должно являться беспристрастным и прозрачным, то есть ни одно решение, связанное с общественной собственностью, не должно быть мотивировано личным интересом кого-либо», - добавил Раудсепп.

Предварительное следствие проводилось Департаментом полиции безопасности (КаПо) под руководством прокуратуры.