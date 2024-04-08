Сегодня прокуратура направила в Тартуский уездный суд уголовное дело, в котором предъявлены обвинения: бывшему вице-мэру Тарту Прийту Хумалу - в ограничении на осуществление действий в особо крупном размере и предпринимателю Парвелю Пруунсильду - в содействии в совершении данного преступления.
Прийт Хумал и Парвель Пруунсильд предстанут перед судом
После переезда в 2017 году стало свободным бывшее здание Эстонского национального музея (далее ЭНМ). Из данных, собранных в ходе предварительного следствия, становится ясно, что Тарту рассматривал возможность приобретения здания у Riigi Kinnisvara AS (далее RKAS) на основании договора обмена, планируя использовать здание для деятельности тартуских культурных учреждений. Здание было учтено также в плане развития Тарту до 2025 года.
Парвель Пруунсильд, желавший, чтобы недвижимость приобрела студенческая корпорация, в которой он сам состоит, был заинтересован в том, чтобы город Тарту отказался от покупки бывшего здания ЭНМ.
Согласно обвинению, Пруунсильд начал оказывать давление на Прийта Хумала, чтобы тот убедил членов городской управы Тарту как можно скорее отказаться от покупки здания. В январе 2023 года Тарту отказался от приобретения здания, а весной того же года RKAS организовал новый аукцион, который выиграл студенческая корпорация, связанная с Пруунсильдом.
Согласно обвинению, Прийт Хумал, будучи вице-мэром Тарту, участвовал в различных собраниях, встречах и заседаниях горуправы Тарту, связанных с отказом от здания, где выражал мнение, что город должен отказаться от приобретения здания, и таким образом предприниматель Пруунсильд достиг бы желаемого результата.
Согласно обвинению, Прийт Хумал и Парвель Пруунсильд являются давними друзьями и кроме того связаны между собой экономически. Собранные в ходе предварительного следствия доказательства указывают на то, что Пруунсильд оплатил расходы члена партии «Отечество» Прийта Хумала на предвыборную кампанию на местных выборах в 2021 году.
Согласно обвинительному заключению, их связывает экономически еще и то, что, будучи крупным спонсором партии, Пруунсильд имеет в ней большое влияние, в том числе, и возможность влиять на политическую карьеру членов партии, включая их работу на различных должностях. Кроме того, собранные доказательства указывают на то, что Пруунсильд, являясь одним из владельцев Bigbank, лично вмешался в процессы получения кредита родственниками Прийта Хумала, благодаря чему они получили кредит или предложение о кредите, несмотря на то, что в обычном процессе подачи заявки на кредит на тех же условиях в Bigbank они получили бы отказ.
Поскольку, согласно обвинению, Хумал и Пруунсильд экономически связаны, Хумал, согласно Закону о борьбе с коррупцией, не имел права участвовать в горуправе Тарту в процессах принятия решений, связанных с этим зданием. Согласно обвинению, он не отстранился от процесса принятия решений.
Прокурор отдела по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями окружной прокуратуры Герд Раудсепп заявил, что на основании собранных доказательств прокуратура считает, что Прийт Хумал исходил из личных интересов Парвеля Пруунсильда при принятии действий и решений, связанных со зданием, что не допустимо для должностных лиц в соответствии с Законом о борьбе с коррупцией.
«Закон о борьбе с коррупцией запрещает должностному лицу принимать решения, исходя из экономических или других личных интересов лица, связанных с ним. При этом нарушение ограничений действий не зависит от того, была ли сделка выгодной или убыточной. Принцип состоит в том, что управление местным самоуправлением должно являться беспристрастным и прозрачным, то есть ни одно решение, связанное с общественной собственностью, не должно быть мотивировано личным интересом кого-либо», - добавил Раудсепп.
Предварительное следствие проводилось Департаментом полиции безопасности (КаПо) под руководством прокуратуры.