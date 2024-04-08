Пн, 8.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Опыт Финляндии: после введения налога на сладкие напитки сократилось потребление содержащего сахар лимонада

Аймур-Яан Кескель
Copy
Сладкие напитки на полке магазина в Эстонии. 2011 год.
Сладкие напитки на полке магазина в Эстонии. 2011 год. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees / Scanpix

По данным финского Центра изучения конъюнктуры, налогообложение сладостей заставило потребителей изменить свои покупательские привычки и перейти от безалкогольных напитков, содержащих сахар, к напиткам без сахара, пишет Helsinkin Sanomat.

В 2011 году в Финляндии был введен более крупный акциз на сладости, мороженое и безалкогольные напитки. Год спустя правительство повысило ставку налога.

В результате повышения цен средние цены на мороженое и сладости выросли на десять процентов, однако это не снизило их продажи. Финляндия отказалась от налога на сладости в 2017 году, и это также не повлияло на потребление.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх