По данным финского Центра изучения конъюнктуры, налогообложение сладостей заставило потребителей изменить свои покупательские привычки и перейти от безалкогольных напитков, содержащих сахар, к напиткам без сахара, пишет Helsinkin Sanomat.
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Опыт Финляндии: после введения налога на сладкие напитки сократилось потребление содержащего сахар лимонада
В 2011 году в Финляндии был введен более крупный акциз на сладости, мороженое и безалкогольные напитки. Год спустя правительство повысило ставку налога.