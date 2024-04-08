Опыт Финляндии: после введения налога на сладкие напитки сократилось потребление содержащего сахар лимонада

В 2011 году в Финляндии был введен более крупный акциз на сладости, мороженое и безалкогольные напитки. Год спустя правительство повысило ставку налога.

В результате повышения цен средние цены на мороженое и сладости выросли на десять процентов, однако это не снизило их продажи. Финляндия отказалась от налога на сладости в 2017 году, и это также не повлияло на потребление.