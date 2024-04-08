Два прорыва в Орске

МЧС России отчиталось, что из-за аномальных паводков в России оказались подтоплены более 10 тысяч домов в 39 регионах. Но самая сложная ситуация - в Оренбургской области, где дважды прорвало дамбу в Орске.

Строительство дамбы в Орске началось в 2010 году, объект был сдан в 2014-м. Дамба была нужна как раз для того, чтобы защитить город от сильных паводков, которые здесь и раньше затапливали дома. Строительство дамбы обошлось в 910 миллионов рублей, выяснило издание «Агентство» (признано в России «иностранным агентом»). Дамба должна была «навсегда решить проблему угрозы подтопления во время паводков», заявлял в 2010 году тогдашний глава Орска Виктор Франц.

«Паводок этого года - первая и серьезная проверка дамбы на прочность», - писал нынешний мэр города Василий Козупица за два дня до прорыва дамбы.

Первый прорыв дамбы из-за сильного паводка произошел вечером 5 апреля на левом берегу реки Урал - район Старый город в Орске оказался затоплен. Еще до прорыва дамбы из города из-за подтопления было эвакуировано около трех тысяч человек, к утру 6 апреля были эвакуированы еще более 700 человек. Были подтоплены более двух тысяч домов. Утром 6 апреля мэр Орске заявил, что вода уйдет из города не раньше чем через полторы-две недели.