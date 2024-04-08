Папа римский осудил аборты, суррогатное материнство и смену пола

Папа римский выступил с решительным осуждением абортов, суррогатного материнства и трансгендерного перехода. Прерывание беременности является ничем иным, как лишение человеческого достоинства самых беззащитных и невинных из всех, отмечается в опубликованном в понедельник, 8 апреля, новом программном заявлении Франциска под названием Dignitas infinita (в переводе с латыни - «Безграничное достоинство»).

Не нарушать достоинство человека в любой ситуации

В документе подчеркивается, что человек - даже еще не родившийся - является священным и неприкосновенным, и это касается любой ситуации и любого этапа его развития. Аналогичные возражения глава Римско-католической церкви высказал в отношении суррогатного материнства. По его мнению, при вынашивании ребенка женщиной из соображений выгоды он становится лишь объектом, попирается и достоинство женщины. Законное желание иметь ребенка не может быть превращено в право иметь ребенка, отметил далее Франциск.

Кроме того, он выступил против смены пола и стирающей половые различия между мужчинами и женщинами «гендерной теории», назвав их серьезными нарушениями данного Богом человеческого достоинства. «Желание распоряжаться самим собой <…> означает ничто иное, как поддаться вечному искушению человека сделать себя Богом», - указывается в заявлении.

По мнению папы римского, человек должен принять и уважать свое тело, как оно было создано, а смена пола ставит под угрозу уникальное человеческое достоинство, которым каждый наделен с момента зачатия.