Во вторник Эстонию накроет очередное облако пыли из Сахары

Как передала пресс-служба Агентства окружающей среды, облако пыли уже пронеслось над большей частью Пиренейского полуострова и достигло юго-восточной Франции, Германии и Скандинавии. Среднесуточные прогнозы CAMS по PM10 предсказывают значительные дневные максимумы над уровнем земли, местами превышающие средние 24-часовые пределы ЕС. Это приведет к ухудшению качества воздуха во многих странах. С этим также связаны больше обычного затянутое облаками небо и осажденная пыль, например, на автомобилях и оконных стеклах.

По словам главного синоптика Агентства окружающей среды Тайми Пальяк, волна теплого воздуха, пришедшая в Европу из пустыни Сахара, распространится и на страны Балтии. «Во вторник воздух будет более мутным, особенно в южных регионах Эстонии, в ночь на среду - в западной Эстонии, а в среду - в южной и восточной частях Эстонии», - сказала Пальяк.

«По прогнозам, в среду облако пыли с наибольшей концентрацией переместится к нашим северным соседям. К четвергу в район Балтийского моря поступит более прохладная и чистая воздушная масса», - добавила Пальяк.

По словам старшего научного сотрудника Службы мониторинга атмосферы Коперника Марка Паррингтона, нынешнее облако пыли из Сахары - уже третье за последние две недели, и оно связано с погодными условиями, которые в последние дни принесли теплую погоду в Западную Европу.

«Два предыдущих случая произошли в основном над Средиземноморьем и Южной Европой, хотя осажденная пыль на автомобилях наблюдалась и гораздо севернее, в Скандинавии, уже в прошлые выходные. Хотя облака пыли из Сахары, достигающие Европы, не редкость, интенсивность и частота этих явлений в последние годы возросли, что может свидетельствовать об изменениях в атмосферной циркуляции», - считает Паррингтон.

CAMS отслеживает все этапы траектории движения пылевого облака и информирует общественность о степени тяжести всех случаев в этом году. Кроме того, CAMS предоставляет данные и прогнозы о долгосрочной траектории пылевых облаков в Европе и во всем мире.

Данные и инструменты, предоставляемые в режиме реального времени, доступны бесплатно и помогают гражданам, предприятиям и политикам принимать обоснованные решения благодаря круглосуточным прогнозам качества воздуха.