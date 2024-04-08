Сбой в системе ⟩ Гимназии в Таллинне и Харьюмаа будут принимать учащихся по отдельности

В результате сбоя в системе EIS тестирование поступающих было прекращено.

Совместное тестирование организовали государственные гимназии Мустамяэ, Пельгулинна, Тынисмяэ, Раэ, Сауэ, Табасалу и Виймси, на тест зарегистрировалось более 3800 молодых людей.

Как сообщает Министерство образования и науки, чтобы гарантировать, что процесс приема будет продолжаться на справедливой основе для всех зарегистрировавшихся, было решено не учитывать результаты субботнего тестирования при составлении рейтинга.

По словам Райво Труммала, руководителя отдела управления государственными школами Министерства образования и науки, проблема была чисто технической, и возникла она из-за перегрузки системы EIS.

Прием учащихся, тем временем, продолжается, и каждая гимназия теперь придерживается собственной процедуры, при необходимости вводя дополнительные условия.

Например, помимо собеседований, у гимназий также есть возможность учитывать оценки в аттестате начальной школы.

Более подробная информация о том, каким образом продолжится процедура приема в каждой из гимназий, будет отправлена ​​зарегистрированным пользователям в среде sisseastumine.ee не позднее 10 апреля.

Экспериментальный тест был подготовлен учителями семи государственных гимназий и включал в себя разделы, посвященные эстонскому языку и литературе, английскому языку, математике и естественным наукам.

В последний раз, как и в предыдущие годы, партнером государственных средних школ по организации экзаменов была Eksamite Infosüsteem, однако ошибок сбоев масштаба еще никогда не возникало.