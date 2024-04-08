Евростат: в январе производство услуг в Эстонии сократилось на пять процентов

Об этом сообщила пресс-служба Евростата, отметив, что, по сравнению с декабрем 2023 года, сезонно скорректированные данные показывают, что производство услуг в еврозоне и ЕС в январе выросло на 1,5% и 1% соответственно.

В месячном исчислении наибольший рост был зафиксирован в Литве, Греции и Германии - на 4,9%, 4,5% и 2,8% соответственно. Наибольшее снижение было зафиксировано в Румынии (5,1%), Латвии (2,6%), Эстонии и Люксембурге (по 2,1%).

В годовом исчислении объем производства услуг в еврозоне больше всего вырос в секторе информации и связи - на 7,1%. За ним следуют профессиональная, научная и техническая деятельность - рост на 4,8%, административная и вспомогательная деятельность - рост на 3,1%, деятельность в сфере недвижимости - рост на 2,5%, транспортировка и хранение - рост на 1,6% и деятельность в сфере размещения и питания - рост на 1,3%.

В ЕС производство информационных и коммуникационных услуг выросло за год на 6,5%, профессиональной, научной и технической деятельности - на 4,2%, недвижимости - на 3,3%, административных и вспомогательных услуг - на 2,7%, транспортировки и хранения - на 2%, а услуг по размещению и питанию - на 1,2%.

Наибольший рост в годовом исчислении был зафиксирован в Литве (на 19,5%), Греции (9,8%) и Дании (7,4%). За Эстонией следуют Венгрия с 4,8% и Словакия с 4,7%.