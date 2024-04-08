ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Как разведчики проводят свои маркетинговые кампании

Секретность дает сотрудникам органов безопасности необычайное чувство защищенности
Чрезмерное чувство защищенности может сделать разведчика ленивым, злоупотреблений властью не видно
Официальную историю разведки Эстонии написал разведчик, это во многом и неизбежно
Если бы маркетинговые награды распределялись между эстонскими органами безопасности и силовыми структурами, то награда «Золотое яйцо эстонских разведчиков», вероятно, досталась бы эстонской военной разведке. В последние годы ни КаПО, ни внешняя разведка, ни даже центральная криминальная полиция не смогли оставить такой след в нашей культуре, как военная разведка, пишет редактор Меэлис Ойдсалу.
Пять лет назад в рамках совместного производства ERR и Elisa в эфир вышел сериал «Предатель», первый сезон которого был основан на деятельности государственного изменника Хермана Симма в Министерстве обороны. При написании сценария сериала консультировал Андрес Анвельт, бывший министр внутренних дел, впоследствии работавший в разведывательном центре Сил обороны. Его опыт военной разведки, вероятно, является причиной того, что сценарий первого сезона «Предателя» основан на мифах, распространенных эстонскими военными разведчиками после поимки Симма.
После того, как Симм был пойман в 2008 году, некоторые представители военной разведки заявили о скандале с военной разведкой 2007 года (во втором отделении Генштаба Сил обороны составили протоколы подслушанных в Министерстве обороны разговоров), что именно названный человек инициировал расследование, которое привело к скандалу. Симм хотел наказать военную разведку за шпионаж за ним или держать ее от себя подальше.
Опыт военной разведки Андреса Анвельта, вероятно, является причиной того, что сценарий первого сезона «Предателя» основан на мифах, распространенных военными разведчиками после поимки Хермана Симма
Доказательства, собранные в ходе следствия, никак не подтвердили эту версию. Однако этот официальный миф успешно внедрился в историю эстонского кино и разведывательный фольклор.
О деятельности эстонской военной разведки накануне Второй мировой войны рассказывает популярный эпический приключенческий фильм «О2», вышедший на экраны в 2020 году, с Прийтом Выйгемастом в главной роли. Эта часть фольклора военной разведки более честна в том смысле, что она хотя бы частично основана на реально произошедших исторических событиях.
Преимущество разведки перед другими службами государственного сектора – предельная секретность. Разведчикам нравится носить вуаль секретности как театральную маску
Преимущество разведки перед другими службами государственного сектора – предельная секретность. Разведчикам нравится носить вуаль секретности как театральную маску, за которой чиновник (а силовики тоже чиновники, зачастую похуже остальных чиновников) может со слегка вызывающим спокойствием прятаться даже от самых неудобных вопросов. Это дает офицерам службы безопасности своего рода чувство безопасности, которого нет у других офицеров.
Однако излишняя безопасность иногда может плохо сказаться на характере. Злоупотребления властью остаются под защитой разделов Закона о государственной тайне.
Традиции в отрасли и следует отстаивать, главное, чтобы, помимо фольклора, достаточно задумывались бы о будущем основного направления деятельности
Посмотрите, как убедительно в программе ETV Pealtnägija от 20 марта выставил свое мраморное каменное лицо пресс-секретарь Департамента Полиции безопасности Харрис Пуусепп, подозреваемый в махинациях с пенсиями! Полиции безопасности следует дать отдельную награду за общественную службу за то, что она всегда способна выступать как авторитет. Даже когда вслед за Херманом Симмом из Министерства обороны несколько сотрудников из КаПо были арестованы за государственную измену, ведомству удалось публично представить это как свою победу. Такая ловкость вызывает искреннее уважение.
Пока более подробно деятельность внешней разведки рассмотрена в книге Тийта Пруули «Antiliibanon 2011». Исторический обзор деятельности разведывательного сообщества с момента возникновения Эстонской Республики до наших дней к столетнему юбилею страны представила опубликованная в 2018 году книга бывшего чиновника Полиции безопасности Иво Юурвеэ «100 лет разведки и контрразведки в Эстонии».
Служба внешней разведки все еще ждет, когда будет записан разведывательный фольклор. Для этой цели внешняя разведка наняла историка, который в настоящее время проводит время в архиве на Рахумяэ-теэ и собирает интересные фрагменты из материалов дел. Традиции в отрасли и следует отстаивать, главное, чтобы помимо фольклора, достаточно задумывались бы о будущем основного направления деятельности. Потребность в очень хорошей разведке в сложном мире продолжает расти.