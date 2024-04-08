ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Как разведчики проводят свои маркетинговые кампании

Преимущество разведки перед другими службами государственного сектора – предельная секретность. Разведчикам нравится носить вуаль секретности как театральную маску

Преимущество разведки перед другими службами государственного сектора – предельная секретность. Разведчикам нравится носить вуаль секретности как театральную маску, за которой чиновник (а силовики тоже чиновники, зачастую похуже остальных чиновников) может со слегка вызывающим спокойствием прятаться даже от самых неудобных вопросов. Это дает офицерам службы безопасности своего рода чувство безопасности, которого нет у других офицеров.

Однако излишняя безопасность иногда может плохо сказаться на характере. Злоупотребления властью остаются под защитой разделов Закона о государственной тайне.

Традиции в отрасли и следует отстаивать, главное, чтобы, помимо фольклора, достаточно задумывались бы о будущем основного направления деятельности

Иво Юурвеэ, «100 лет разведки и контрразведки в Эстонии». Фото: repro

Посмотрите, как убедительно в программе ETV Pealtnägija от 20 марта выставил свое мраморное каменное лицо пресс-секретарь Департамента Полиции безопасности Харрис Пуусепп, подозреваемый в махинациях с пенсиями! Полиции безопасности следует дать отдельную награду за общественную службу за то, что она всегда способна выступать как авторитет. Даже когда вслед за Херманом Симмом из Министерства обороны несколько сотрудников из КаПо были арестованы за государственную измену, ведомству удалось публично представить это как свою победу. Такая ловкость вызывает искреннее уважение.

Пока более подробно деятельность внешней разведки рассмотрена в книге Тийта Пруули «Antiliibanon 2011». Исторический обзор деятельности разведывательного сообщества с момента возникновения Эстонской Республики до наших дней к столетнему юбилею страны представила опубликованная в 2018 году книга бывшего чиновника Полиции безопасности Иво Юурвеэ «100 лет разведки и контрразведки в Эстонии».

Служба внешней разведки все еще ждет, когда будет записан разведывательный фольклор. Для этой цели внешняя разведка наняла историка, который в настоящее время проводит время в архиве на Рахумяэ-теэ и собирает интересные фрагменты из материалов дел. Традиции в отрасли и следует отстаивать, главное, чтобы помимо фольклора, достаточно задумывались бы о будущем основного направления деятельности. Потребность в очень хорошей разведке в сложном мире продолжает расти.